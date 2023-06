F1 qualifiche GP Canada, pole per Max Verstappen. Delude Charles Leclerc

In queste qualifiche valide per il GP del Canada di Formula 1 è successo l’impensabile. Il pilota della Red Bull, Max Verstappen si è dimostrato essere una certezza sopratutto in queste prove di non facile interpretazione. Anche la Haas ha di che gioire: Hulkenberg ha guadagnato uno storico secondo posto per la scuderia.

F1 GP del Canada, qualifiche: la griglia di partenza

Di seguito scopriamo come si compone la griglia di partenza:

Max Verstappen (Red Bull) Nico Hukenberg (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Mercedes) George Russell (Mercedes) Esteban Ocon (Alpine) Lando Norris (McLaren) Carlos Sainz (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Alexander Albon (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Lance Stroll (Aston Martin) Kevin Magnussen (Team Haas) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Pierre Gasly (Alpine) Nyck De Vries (AlphaTauri) 1Logan Sargeant (Williams) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Clamorosa eliminazione di Charles Leclerc

Se da una parte la Haas può dormire sonni tranquilli, dall’altra parte la scuderia del Cavallino rampante ha dovuto far i conti con la delusione per il 12esimo posto di Charles Leclerc che è stato eliminato in Q2, mentre il suo compagno di squadra, Carlos Sainz partirà nono. Da segnalare l’intervento della bandiera rossa dopo che la vettura di Zhou si è dovuta arrestare per guasti tecnici.