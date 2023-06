Formula 1, GP Canada: ancora una vittoria per Max Verstappen. Secondo Alonso

Nei Paesi anglosassoni si usa l’espressione “larger than life”, tradotto in italiano, un uomo “da leggenda”, ed proprio a questo proposito che non possiamo non parlare del vincitore di questo GP del Canada, Max Verstappen. Il giovane pilota della F1 e figlio d’arte (il padre ricordiamo che è Jos Verstappen), ha conquistato la 41esima vittoria iridata in carriera, eguagliando così il grande Ayrton Senna.

Formula 1 GP Canada, la classifica finale

Di seguito vediamo qual è la classifica finale con i piloti in ordine di arrivo:

Max Verstappen (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Alpine) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Lance Stroll (Aston Martin) Oscar Piastri (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Lando Norris (McLaren) – Penalizzato di 5″ Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Nico Hulkenberg (Haas) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas) Nyck De Vries (AlphaTauri)

RITIRATI: George Russell (Mercedes) e Sargeant

I momenti più salienti

Durante questa gara non sono mancate criticità: al 35esimo Magnussen e De Vries sono finiti in contatto. Magnussen è poi finito sotto investigazione per un superato limite in presenza della Safety Car. Anche Hamilton e Norris, qualche giro prima erano finiti sotto investigazione per unsafe release, ma nei loro confronti non è stato preso alcun provvedimento.