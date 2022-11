F1, Qualifiche Gp di Abu Dhabi: la griglia di partenza

Sono appena terminate le qualifiche per il Gp di F1 di Abu Dhabi. Ecco la griglia di partenza.

F1, Qualifiche Gp di Abu Dhabi: ecco la griglia di partenza

1. Max Verstappen

2. Sergio Perez

3. Charles Leclerc

4.

Carlos Sainz

5. Lewis Hamilton

6. George Russell

7. Lanco Norris

8. Esteban Ocon

9. Sebastian Vettel

10. Daniel Ricciardo

11. Fernando Alonso

12. Yuki Tsunoda

13. Mick Schumacher

14. Lance Stroll

15. Guanyu Zhou

16. Kevin Magnussen

17. Pierre Gasly

18. Valtteri Bottas

19. Alexander Albon

20. Nicholas Latifi

Come sono andate le prove libere

Le Prove Libere 1 hanno visto il trionfo di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha fatto il primo tempo.

Secondo tempo per l’inglese George Russell, compagno di scuderia di Hamilton; e terzo tempo per Charles Leclerc, pilota della Ferrari. Cambia poco nelle Prove Libere 2, dove il primo tempo lo fa il campione in carica Max Verstappen. Secondo tempo realizzato da George Russelle e terzo tempo da Charles Leclerc. Le Prove Libere 3 sorridono alla Red Bull. Sergio Perez fa il primo tempo seguito dal compagno di scuderia Max Verstappen.

Terzo tempo per Lewis Hamilton.