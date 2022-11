F1, Gran Premio di Abu Dhabi: orari, dove vederlo in tv

Iniziamo a riscaldare i motori. Questo weekend tornano le monoposto di Formula 1 e lo fanno in Medio Oriente, negli Emirati Arabi Uniti. Il Gran Premio di Abu Dhabi 2022 è l’ultimo appuntamento del mondiale di F1.

F1, Gran Premio di Abu Dhabi: dove eravamo rimasti

Lo scorso Gp si è corso in Brasile. Una gara emozionante che ha visto molto in forma le Mercedes. George Russell ha vinto il suo primo Gran Premio di Formula 1 e non è riuscito a trattenere le lacrime per la gioia. L’inglese ha inoltre vinto anche la Gara Sprint. Molto bene anche il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che ha conquistato il secondo posto. Gara strepitosa anche per la Ferrari.

Carlos Sainz è salito sul podio al terzo posto dopo una corsa in rimonta. Crollano il campione in carica Max Verstappen che ha concluso la gara in sesta posizione, seguito dal compagno di scuderia Sergio Perez. Il circuito di Yas Marina sarà l’ultimo giro di giostra per un grande campione di questo sport. Sebastian Vettel, ex ferrarista e quattro volte campione del mondo, si ritirerà domenica, al termine della gara.

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Sky, NOW Tv e TV8

Il Gp di Abu Dhabi si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Venerdì 18 novembre 2022

Ore 11.00: Prove Libere 1

Ore 14.00: Prove Libere 2

Sabato 19 novembre 2022

Ore 11.30: Prove Libere 3

Ore 15.00: Qualifiche

Domenica 20 novembre 2022

Ore 14.00: Gara F1

Orari e programma su Tv8

Sabato 19 novembre 2022

Ore 18.30: Qualifiche

Domenica 20 novembre 2022