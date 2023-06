BYD, che finora non ha ceduto alla tentazione di nuovi marchi, completerà il suo arsenale entro la fine dell’anno con Fang Cheng Bao. Gli ultimi tre anni hanno trasformato un piccolo produttore che faticava a raggiungere il mezzo milione di vendite in un gigante dell’auto elettrica. Forte di questo successo in termini di volumi, con le sue serie Dynasty e Ocean, BYD vuole costruire su questo successo conquistando segmenti di mercato più alti.

Fang Cheng Bao: auto, novità, caratteristiche

È chiaro che un solo marchio non è sufficiente per soddisfare le sue ambizioni. Dopo aver rilevato Denza (una joint venture con Mercedes) e aver lanciato Yangwang all’inizio dell’anno nella fascia più alta del mercato, ora abbiamo Fang Cheng Bao (方程豹). Questo significa “Formula Leopard”, ma il marchio potrebbe anche ricevere un nome più “internazionale” come la maggior parte dei marchi automobilistici cinesi (飞凡 / Feifan / Rising di SAIC, per esempio).

Questo nuovo marchio dovrebbe offrire veicoli di livello “professionale”. Il primo modello dovrebbe essere un 4×4 elettrico. Attualmente con il nome in codice SF, dovrebbe condividere alcuni componenti con lo Yangwang U8, ma sarà meno esclusivo. È in programma anche un pick-up.

Ma il marchio sembra voler gettare una rete piuttosto ampia, visto che i media cinesi parlano anche di berline e auto sportive. In questo caso, “professionale” non significa chiaramente “utilitario”.

Al momento non è previsto l’arrivo di Fang Cheng Bao in Europa, poiché la priorità del gruppo è quella di lanciare i marchi BYD e Denza.

