Design e caratteristiche distintive

La Fantic Stealth 125 si presenta come una delle moto più affascinanti nel panorama delle 125 cc, grazie a un design che richiama il mondo delle competizioni. Le sue linee tese e il scarico rialzato non solo la rendono esteticamente accattivante, ma ne migliorano anche le prestazioni aerodinamiche. La moto è dotata di dettagli in alluminio forgiato e un fanalino posteriore a LED, simile a quelli utilizzati nelle moto da corsa, che la rendono immediatamente riconoscibile. La strumentazione TFT, chiara e intuitiva, completa un quadro tecnologico all’avanguardia.

Ciclistica e maneggevolezza

Uno degli aspetti più innovativi della Fantic Stealth 125 è la sua ciclistica evoluta. Il telaio misto, composto da un traliccio in acciaio e piastre di rinforzo in alluminio, offre un perfetto equilibrio tra rigidità e leggerezza. Le sospensioni, con forcella a steli rovesciati, garantiscono una guida precisa e reattiva. Inoltre, il forcellone con capriata di rinforzo inferiore, tipico delle moto sportive di alta gamma, contribuisce a una stabilità senza precedenti. Grazie a un peso contenuto di soli 129 kg, la Stealth 125 si dimostra incredibilmente agile nei cambi di direzione, rendendo ogni curva un vero piacere.

Motore e prestazioni

Il cuore pulsante della Fantic Stealth 125 è il motore monocilindrico Minarelli 125 cc, dotato di tecnologia di fasatura variabile. Questa innovazione consente di ottimizzare l’erogazione della potenza a tutti i regimi, garantendo una risposta brillante e una velocità massima che supera i 120 km/h. Con una potenza massima di 15 CV, il motore si distingue per le sue prestazioni elevate, rendendo la Stealth 125 una delle più performanti nel suo segmento. La leggerezza complessiva della moto, unita a un impianto frenante sviluppato con ByBre, offre spazi d’arresto ridotti e una sicurezza ineguagliabile.

Accessibilità e comfort di guida

Nonostante il suo spirito sportivo, la Fantic Stealth 125 è progettata per essere accessibile anche ai motociclisti meno esperti. La sella, posizionata a 810 mm da terra, è facilmente raggiungibile, mentre la moto si presenta snella tra le gambe, permettendo un ottimo controllo. Le pedane rialzate e il manubrio largo favoriscono una posizione di guida sportiva, rendendo l’esperienza di guida intuitiva e coinvolgente. Anche il sistema di frenata, con l’ABS di serie e l’opzionale ABS cornering, garantisce un livello di sicurezza superiore, rendendo la Stealth 125 una scelta ideale per chi cerca una moto sportiva senza compromessi.

Conclusioni e prezzo

La Fantic Stealth 125 si posiziona tra le moto 125 cc più costose del mercato, con un prezzo di listino di 5.490 euro. Tuttavia, la qualità costruttiva e le soluzioni tecniche avanzate giustificano l’investimento per chi desidera una moto sportiva di alta gamma. Con un design ispirato al mondo delle competizioni, una ciclistica raffinata e un motore performante, la Stealth 125 rappresenta una scelta ideale per i motociclisti in cerca di emozioni forti e prestazioni elevate.