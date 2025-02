Un premio di 14.400 euro per i dipendenti segna un anno di successi per Ferrari.

Un premio significativo per i dipendenti

Ferrari ha recentemente annunciato un premio di 14.400 euro per ciascuno dei suoi 5.000 dipendenti, un incremento rispetto ai 13.500 euro dell’anno precedente. Questo riconoscimento non è solo un gesto simbolico, ma riflette i risultati finanziari straordinari ottenuti nel 2024. Con ricavi netti che hanno raggiunto 6,677 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto all’anno precedente, e un utile netto di 1,526 miliardi di euro, che segna un aumento del 21%, Ferrari si conferma un leader nel settore delle supercar.

Strategie vincenti nel mercato delle supercar

Nonostante le sfide globali e le pressioni del mercato, Ferrari continua a distinguersi per la sua capacità di innovare e crescere. La casa automobilistica di Maranello ha in programma di lanciare 6 nuovi modelli nel 2025, inclusa la sua prima auto completamente elettrica. Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione, evidenziando l’inaugurazione dell’e-building e il nuovo E-Cells Lab, che rafforzerà le competenze elettrochimiche dell’azienda.

Un mercato in evoluzione

Il mercato delle supercar è in continua evoluzione e, sebbene Ferrari stia ottenendo risultati positivi, non tutte le case automobilistiche possono dire lo stesso. Marchi prestigiosi come Maserati hanno registrato un calo significativo delle vendite, con una diminuzione del 74% rispetto al 2023. Questo mette in evidenza come il successo commerciale richieda strategie ben pianificate e una comprensione profonda delle dinamiche di mercato. Ferrari, con la sua attenzione alla qualità dei ricavi e alla personalizzazione, sembra avere trovato la formula vincente per affrontare le sfide del settore.