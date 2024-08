Ferrari, tre modelli di successo non saranno più prodotti. Scopriamo quali sono.

Ferrari è famosa per avere una gamma di modelli davvero ampia, considerando la tipologia di vetture. La casa di Maranello deve però continuare ad innovarsi e quindi è giusto dare un taglio a modelli che hanno fatto il loro tempo per aggiornarli con un qualcosa di nuovo. Questa pratica è stata attuata su 3 modelli in particolare, vediamo quali “cavallini” non ci saranno più.

Ferrari, ben 3 rosse destinate a dire addio alla produzione

Le tre prescelte per un cambio generazionale sono state delle auto che, ognuna nella propria categoria, hanno dimostrato quanto Ferrari punti sempre all’eccellenza ed al massimo sia nello stile che nelle prestazioni.

La prima che non sarà presente a listino è la Ferrari 812, sia nella variante GTS ovvero la spider che nella versione coupé la 812 Coupé. Il 12 cilindri, il motore per antonomasia di questo marchio non sparirà. Infatti sarà sostituita dalla Ferrari 12Cilindri che avrà questo glorioso motore ulteriormente potenziato, raggiungendo la potenza di 830 cavalli.

Seconda a lasciare la gamma è la Ferrari Roma, la spider che nel corso della sua vita ha avuto molti amanti ma anche diversi detrattori ha vinto per ben 4 volte il premio “Engine of the year” grazie al suo grande V8.

Out la SF90 Stradale, cosa arriverà?

La terza a non esserci più nel prossimo futuro sarà la SF90 stradale che durante la sua storia è stata in grado di riscriverà i record del cavallino. Sulla sua erede si sa ancora poco, sono stati visti nei dintorni di Maranello dei muletti ma è ancora presto per farsi un’idea.

Cresce quindi l’attesa degli appassionati di tutto il mondo per la nuova hypercar che si vocifera possa sforare il muro dei 1.000 cavalli.