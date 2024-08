Le Ferrari sono auto già splendide nelle loro versioni originali, se però le si viene offerta l’opportunità di ricevere delle cure in grado di farne aumentare le prestazioni si prestano ben volentieri. Naturalmente servono sapienza e mani capaci di operare su motori di questo tipo, una delle aziende leader è Novitec che ha da poco lanciato la propria interpretazione della Ferrari Roma Spider.

LEGGI ANCHE: Recaro è in bancarotta, cosa ne sarà di questa importante azienda di sedili

Ferrari Roma Spider: ecco come deve essere secondo Novitec

Novitec è famosa tra gli appassionati per la creazione di automobili su base Ferrari in grado di aggiungere quel giusto pizzico di brio e adrenalina per chi non fosse contento di quanto una Ferrari sa dare da originale.

Si tratta negli ultimi modelli nati, di interventi mirati ad aumentare la potenza e a fornire un look unico in grado di farle spiccare tra le altre supercar in modo da far intendere alle persone che non è solo una Ferrari.

Sulla Roma Spider sono intervenuti sul V8 Bi-Turbo portandolo ad una potenza di 704 cavalli, ben 84 in più rispetto alla versione standard e la coppia a 882 Nm. Tutto questo si traduce in uno scatto da 0 a 100 in 3,2 secondi ed in una velocità massima di 325 km/h.

Naturalmente non è solo potenza, vi è anche un bodykit con splitter anteriore specifico in carbonio e al retrotreno un alettone sempre in fibra di carbonio in abbinamento al nuovo diffusore. L’occhio vuole la sua parte, via i cerchi originali e spazio ad un set di Vossen in colorazione oro.

LEGGI ANCHE: Nuova Ferrari Roma di Fedez, il costo dell’auto

Un’ infinita gamma di personalizzazioni

La Ferrari Roma Spider by Novitec può essere cucita sulle richieste del cliente, dalla vernice esterna, sino alla cura degli interni che possono essere equipaggiati con pelle o Alcantara in quasi ogni nuance di colore.

Il prezzo di questo intervento operato dalla casa tedesca non è ancora stato annunciato ma crediamo sia, come prevedibile, davvero molto costoso.