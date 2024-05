Ferrari 12 cilindri: prezzo, caratteristiche, scheda tecnica

Ferrari ha svelato in occasione dell’appuntamento di Miami del campionato di Formula 1 la propria nuova supercar esclusiva, già il nome 12 cilindri fa capire che si tratta di un qualcosa di esclusivo e destinato a pochi affezionati clienti del marchio italiano. In questo articolo vediamo il prezzo, le caratteristiche e la scheda tecnica.

Ferrari 12 cilindri: caratteristiche e scheda tecnica

Ferrari ha deciso di mostrare al pubblico la sua nuova auto che sembra proprio essere il canto del cigno dell’era endotermica del Cavallino che a partire dai prossimi anni virerà, come la maggior parte delle case automobilistiche su vetture dotate di motori elettrici.

Infatti i tecnici hanno lavorato al massimo per garantire a quest’auto il non plus ultra, sia in termini di comfort che di prestazioni, questa Gran Turismo nasconde anche un’anima da corsa, come nello spirito del brand italiano, che può essere mostrata all’occorrenza.

Dal punto di vista tecnico l’auto monta un motore V12 aspirato da 830 cavalli che omaggia le berlinette sportive del passato ma che grazie alla tecnologia è un motore “sostenibile”. Il cambio a cui è accoppiato è un doppia frizione ad 8 rapporti, di tipo F1, naturalmente anche su quest’auto è stata applicata la tecnologia delle corse.

In particolare sono stati ridotti i tempi di cambiata del 30% rispetto alle precedenti berlinette V12 a due posti.

La velocità massima che la 12 cilindri riesce a raggiungere è di oltre 340 km/h e lo scatto da 0 a 100 viene coperto in 2,9 secondi.

Il prezzo

Il prezzo di partenza di questa nuova GT dai richiami storici è di 395.000 euro che naturalmente salgono vertiginosamente se la si vuole personalizzare a livello di tessuti interni e verniciature esterne.

Ferrari è capace di cucire l’auto su misura del cliente con un’attenzione che poche altre case al mondo hanno. Non resta quindi che aspettare e attendere il debutto su strada.