Un mercato in crescita per Ferrari

Acquistare una Ferrari è un sogno per molti, ma solo pochi possono permetterselo. Nel 2023, le vendite di Ferrari nuove hanno raggiunto un totale di 13.663 unità, e le previsioni per il 2024 indicano un possibile nuovo record. In Italia, nel 2024, sono state vendute 756 Ferrari, un numero che, sebbene possa sembrare modesto rispetto ad altri marchi, segna un incremento significativo rispetto alle 641 immatricolazioni del 2023, con un aumento del 17,94%.

I modelli più amati dagli italiani

Ma quali sono le Ferrari che hanno catturato il cuore degli italiani? Al primo posto troviamo la Ferrari 296, con 266 unità vendute. Questo modello, con un prezzo di partenza di 291.900 euro, è dotato di un powertrain plug-in che combina un V6 biturbo da 3 litri e un motore elettrico, per un totale di 830 CV e la possibilità di percorrere circa 15 km in modalità elettrica.

In seconda posizione si colloca la Ferrari Roma, il modello più accessibile della casa di Maranello, con un prezzo che parte da circa 200.000 euro. Questo coupé elegante, con un motore V8 da 620 CV, ha registrato 184 vendite. Tuttavia, il 2024 segna anche la fine della produzione della versione a tetto fisso, rendendo questo modello ancora più speciale.

Il debutto del primo SUV di Maranello

Chiude il podio delle Ferrari più vendute in Italia nel 2024 la Purosangue, il primo SUV della casa, con 126 immatricolazioni. Questo modello, con un motore V12 aspirato da 725 CV, offre quattro posti comodi e un prezzo di partenza di 450.000 euro. La Ferrari SF90 Stradale, un’hypercar ibrida con 1.000 CV, ha visto 73 vendite e rappresenta un esempio di innovazione e prestazioni senza compromessi.

La Ferrari 812, con 46 unità vendute, è pronta a cedere il passo alla sua erede, la Ferrari 12cilindri, presentata a maggio 2024 e già con 18 immatricolazioni. Questo modello, con un V12 aspirato da 830 CV, richiama il design delle icone del passato, come la 365 GTB degli anni ’60.

Le icone della serie Icona

Infine, non possiamo dimenticare le Ferrari della serie Icona, come le Monza SP1 e SP2, che hanno venduto solo 3 unità ciascuna, e la Daytona SP3, con 13 immatricolazioni. Questi modelli a tiratura limitata sono destinati a diventare veri e propri oggetti da collezione, apprezzati da appassionati e investitori.

In un mercato in continua evoluzione, le Ferrari continuano a rappresentare il massimo del lusso e della performance. Con modelli che spaziano dalle sportive tradizionali ai SUV, la casa di Maranello dimostra di saper rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più variegato.