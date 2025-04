Un modello esclusivo e raro

Possedere una Ferrari SF90 XX Spider è un sogno per molti appassionati di auto sportive. Questo modello, con un prezzo di listino che parte da 850.000 euro, è stato prodotto in sole 599 unità, tutte già assegnate a collezionisti di tutto il mondo. Tuttavia, un esemplare è attualmente in vendita all’asta, offrendo un’opportunità unica per chi desidera aggiungere questa gemma alla propria collezione.

Dettagli dell’asta e caratteristiche dell’auto

L’asta è ospitata sulla piattaforma Collecting Cars, un sito di aste online con oltre 300.000 utenti registrati. Gli interessati hanno tempo fino all’8 aprile per fare un’offerta. L’esemplare in vendita ha percorso solo 100 km, il che lo rende ancora più desiderabile. Si prevede che il prezzo finale possa raggiungere circa 2 milioni di euro, un investimento significativo per un’auto così esclusiva.

Questa Ferrari è stata prodotta su richiesta di un proprietario anonimo ed è parte del programma XX, che ha avuto inizio nel 2005 con la FXX. Negli anni, il programma ha visto la nascita di modelli iconici come la FXX Evo, 599XX, FXX K e FXX-K EVO, tutti riservati ai collezionisti più prestigiosi.

Caratteristiche uniche e personalizzazioni

Il modello in vendita è dotato di una serie di opzioni di fabbrica molto ricercate. Tra queste, spiccano lo splitter anteriore in fibra di carbonio, le rifiniture speciali del bagagliaio e l’ampio utilizzo di fibra di carbonio nella plancia. La carrozzeria bicolore è stata realizzata su ordinazione speciale, con un trattamento a due strati di colore, rendendo questo esemplare ancora più unico.

Inoltre, l’auto è equipaggiata con telecamere per il parcheggio anteriore e posteriore, un sistema audio Hi-Fi premium e un sistema di sollevamento delle sospensioni, che ne aumentano il comfort e la praticità. Edward Lovett, fondatore e CEO di Collecting Cars, ha espresso grande entusiasmo per l’asta, sottolineando l’interesse globale che suscita questo modello tra i collezionisti.

Un’asta da non perdere

Questa non è la prima volta che Collecting Cars ospita un’asta di un veicolo in edizione limitata. In passato, hanno venduto una Aston Martin Valour con soli 40 km percorsi per 1.650.500 euro. L’asta della Ferrari SF90 XX Spider rappresenta quindi un’opportunità imperdibile per i collezionisti e gli appassionati di auto di lusso. Con il crescente interesse per i veicoli esclusivi, è probabile che l’asta attiri un’ampia partecipazione da parte di offerenti di tutto il mondo.