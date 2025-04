Un ritorno atteso nel segmento B

La Fiat Grande Panda segna un’importante ripresa della Casa automobilistica nel segmento B, un’area di mercato in cui ha già ottenuto notevoli successi con la storica famiglia Punto. Questo nuovo modello, lanciato recentemente, si presenta come l’erede spirituale della Punto, portando con sé un mix di tradizione e innovazione. Con due motorizzazioni disponibili, ibrida ed elettrica, e cinque diversi allestimenti, la Grande Panda si propone di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e alla tecnologia.

Motorizzazioni e allestimenti

La Fiat Grande Panda è disponibile in due varianti principali: la versione ibrida e quella elettrica. I prezzi partono da 18.900 euro per la motorizzazione ibrida e da 24.900 euro per quella elettrica. L’allestimento base, denominato Pop, è dotato di cerchi in acciaio da 16 pollici, climatizzatore manuale e una serie di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) che garantiscono sicurezza e comfort. La versione Icon, invece, offre un monitor centrale da 10,25 pollici e luci LED, rendendo l’esperienza di guida ancora più moderna e tecnologica.

Caratteristiche innovative

Un aspetto distintivo della Fiat Grande Panda è la sua capacità di adattarsi alle esigenze del guidatore. La versione elettrica, ad esempio, è equipaggiata con un motore da 83 kW (113 CV) e una batteria da 44 kWh, che garantisce un’autonomia di 320 km. Inoltre, la presenza di un cavo di ricarica integrato nel frontale facilita la ricarica fino a 7 kW. La Grande Panda offre anche un’esperienza di guida ibrida avanzata, grazie al motore mild hybrid che consente di percorrere brevi distanze in modalità elettrica, aumentando l’efficienza e riducendo le emissioni.

Design e comfort

Il design della Fiat Grande Panda è stato rinnovato per attrarre una clientela giovane e dinamica. Gli interni sono caratterizzati da materiali di qualità e da un layout funzionale, con un’attenzione particolare al comfort dei passeggeri. La versione top di gamma, La Prima, include cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico e un sistema di infotainment avanzato, rendendo ogni viaggio un’esperienza piacevole. La Grande Panda si distingue anche per la sua versatilità, con ampi spazi interni e soluzioni pratiche per il trasporto di oggetti.