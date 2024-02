Fiat Panda Cross: prezzo e scheda tecnica

Una city car comoda, accattivante, dal design esclusivo, adatta per tutti gli spostamenti in città e fuori città grazie ai suoi consumi davvero contenuti. Un modello Fiat Panda Cross che a conti fatti è davvero da considerarsi una delle più economiche tra le auto vetture proposte attualmente in commercio. Scopriamo insieme prezzo e scheda tecnica della Fiat Panda Cross.

Fiat Panda Cross: estremo equilibrio

Alte prestazioni, multi accessoriata è la macchina ideale per giovani e meno giovani che amano il comfort e gli spostamenti pratici e veloci. Proposta in commercio in colori normali e metallizzati davvero unici ed esclusivi. Un servo sterzo maneggevole e leggero consente parcheggi rapidi anche in spazi stretti ed una guida sicura nel traffico cittadino. Perfetta per chi si deve spostare spesso da solo o in compagnia. Ha un portabagagli capiente e un pratico portellone posteriore per caricare e scaricare oggetti in modo semplice e veloce.

Con la Panda Cross GPL un rifornimento costa meno di €20 per un pieno di gpl, e si possono percorrere fino a 970 Km grazie al doppio serbatoio. Ottimo il risparmio anche considerando il massimo rispetto ambientale. La ma scelta della doppia alimentazione (GPL/benzina) presente in alcuni modelli come il 1.2 Easypower 69 cv. Consente inoltre una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 7% rispetto alla versione benzina.

Perfetta soprattutto per chi la utilizza in città quando spesso sono in vigore le targhe alterne e i blocchi del traffico. Una vettura dal look sportivo ma elegante allo stesso tempo che permette di muoversi in tutta libertà grazie al Gpl Easypower. La Panda modello GPL è stata progettata e costruita per durare nel tempo, con materiali di alta qualità, e tutta la sicurezza di un impianto fabbricato e garantito da Fiat.

Panda Cross 4×4: scheda tecnica

Bella, comoda, grazie al suo controllo elettronico di stabilità e al blocco elettronico del differenziale risulta essere la vettura perfetta su ogni tipo di terreno, garantendo sempre stabilità, comfort di guida e di viaggio non solo per chi la guida ma anche per i passeggeri. Parliamo infatti di una piccola grande auto che può trasportare 4 persone anche su lunghi tragitti. Le sue dimensioni di vettura compatta consentono spostamenti semplici e veloci in qualsiasi condizione di guida.

Prezzo Panda Cross e allestimenti

Dopo aver visto la scheda tecnica, scopriamo prezzo e allestimenti della Fiat Panda Cross. La gamma GPL della Fiat Panda Cross ha un prezzo di mercato che parte da 10.250 euro per la versione base e sale a seconda degli accessori che si intendono acquistare. Per gli amanti della guida sportiva su terreni accidentati o semplicemente per una guida ottimale in campagna o in montagna, la Panda Cross 4X4 è la macchina ideale. Si tratta dell’‘unica city car con trazione 4×4 on-demand che assicura spostamenti agili e sicuri in ogni condizione di guida. Ideale fuori e dentro la città grazie ai suoi comandi versatili e intuitivi. Si cambia assetto di guida a seconda del luogo in cui ci si trova in modo semplice e veloce, sempre nel massimo rispetto dell’ambiente e con la sicurezza e la garanzia di un’auto prodotta da Fiat per durare nel tempo.

Multi accessoriata e disponibile in diverse tonalità di colore questa Panda Cross rappresenta il vero spirito off-road nelle dimensioni di una vettura piccola ma completa. Accattivante nel design grazie ai suoi paraurti specifici, lo skid-plate satinato, le fasce paracolpi laterali e le sue minigonne protettive. Viene posta in commercio completa di cerchi in lega bruniti da 15’’ e barre longitudinali sul tetto.

Una vettura con assetto rialzato che rende piacevole la guida anche in condizioni di tempo avverso e soprattutto durante la stagione invernale. Il suo look moderno e la sua ampia gamma di colori ed accessori la rendono davvero competitiva tra i tanti modelli di city car in vendita attualmente. La Panda 4×4 può essere acquistata partendo da un prezzo base di 12.500 euro ed è assolutamente competitiva nel rapporto qualità prezzo.