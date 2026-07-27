Figc in riunione: le ultime novità sulla scelta del commissario tecnico

La Figc è al lavoro per trovare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Tra polemiche e strategie, scopriamo cosa bolle in pentola nel mondo del calcio italiano.

Il mondo del calcio italiano è in fermento. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) è impegnata in una serie di riunioni per definire il futuro della nazionale, in particolare la scelta del nuovo commissario tecnico. Le polemiche non mancano, e le dichiarazioni dei protagonisti stanno tenendo banco nelle ultime ore.

Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha dichiarato che la scelta del nuovo ct è imminente. “Il nuovo ct? Arriverà a breve, entro domani. Sto lavorando” ha affermato Malagò, sottolineando che sta ricevendo numerosi messaggi da potenziali candidati. Tra i nomi circolati, quello di Thiago Motta ha suscitato particolare interesse, anche se Malagò ha preferito mantenere un atteggiamento cauto: “Non posso dire né sì né no”.

Le polemiche e le dichiarazioni

Le polemiche non sono mancate, soprattutto in seguito al rifiuto di Andrea Pirlo di assumere la guida della nazionale. Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha commentato la situazione definendola “una brutta figura” sottolineando la necessità di recuperare credibilità. “La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra? È una notizia che si commenta da sola” ha dichiarato Abodi.

Le dichiarazioni di Malagò hanno anche suscitato reazioni da parte di altri protagonisti del mondo del calcio. Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha affermato di non aver sentito Maldini, uno dei possibili candidati per la panchina della nazionale. “Se ho sentito Maldini? Non ho sentito nessuno” ha dichiarato Simonelli, mostrando un atteggiamento di attesa rispetto alle decisioni della Figc.

Le reazioni internazionali

Le polemiche hanno avuto anche un risvolto internazionale. Il tennista ucraino Sergiy Stakhovsky ha commentato la situazione con un post sui social, sottolineando l’importanza della dignità e della vita umana. “Ricordate, ragazzi, che ogni azione ha una conseguenza ed è un bene che viviamo ancora in un mondo in cui la dignità e la vita umana vengono prima di tutto” ha scritto Stakhovsky, facendo riferimento ai legami di Pirlo con la piattaforma di scommesse russa Fonbet.

Anche l’ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, ha espresso solidarietà ad Andrea Pirlo, definendo la situazione “sincera e umana”. Paramonov ha criticato l’ostracismo nei confronti di Pirlo, sottolineando il suo contributo straordinario allo sport mondiale e all’immagine dell’Italia nel mondo.

Le iniziative del Comune di Milano

Mentre il mondo del calcio è in fermento, il Comune di Milano ha annunciato un importante investimento per lo sport di base. Con un impegno di oltre 200 milioni di euro, il Comune sta rafforzando le strutture sportive per bambini, ragazzi e famiglie. Gli investimenti sono realizzati in partnership pubblico-privato e mirano a valorizzare la regia del pubblico insieme al lavoro dei privati.

Tra i principali interventi, spiccano la riqualificazione del Lido, con un investimento di 25 milioni di euro, e la realizzazione del nuovo “stadio del nuoto” Cardellino, con un investimento di 32 milioni di euro. Anche l’Arena Civica, struttura storica e simbolica di Milano, è oggetto di interventi di riqualificazione, con la realizzazione di una nuova pista di atletica e un impianto di illuminazione.

Questi investimenti rappresentano un importante passo avanti per lo sport di base a Milano, con l’obiettivo di creare strutture moderne e accessibili per tutti i cittadini.