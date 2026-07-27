Modellini Brumm: le icone Ferrari in scala 1:43 con i piloti a bordo

Brumm sta rivoluzionando il mondo dei modellini automobilistici con una nuova collezione che va oltre le semplici riproduzioni di vetture. La azienda ha deciso di immortalare in scala 1:43 alcuni dei momenti più significativi della storia di Ferrari in Formula 1 creando vere e proprie istantanee tridimensionali della carriera di leggendarie piloti.

Questi modellini non si limitano a riprodurre le monoposto vincitrici, ma catturano istanti precisi di gare e carriere, arricchiti dalla presenza dei piloti a bordo. La tiratura limitata e l’attenzione ai dettagli li rendono pezzi unici per i collezionisti e un modo affascinante per rivivere la storia del motorsport.

Gilles Villeneuve e l’estremo coraggio a Silverstone

La prima riproduzione della collezione è dedicata alla Ferrari 126 CK di Gilles Villeneuve durante il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone nel 1981. Questo modello non celebra una vittoria, ma un episodio di straordinario coraggio: l’Extreme Rescue.

Dopo un’uscita di pista in zona box che coinvolse anche Andrea de Cesaris e Alan Jones Villeneuve riuscì a ripartire con una monoposto pesantemente danneggiata. Il modello Brumm riproduce proprio quell’istante, con una livrea ricca di particolari che testimonia la resilienza del pilota canadese.

Chris Amon e l’eleganza delle Ferrari degli anni ’60

Un altro pezzo della collezione è dedicato alla Ferrari 312 F1 di Chris Amon durante il Gran Premio di Gran Bretagna del 1968. Amon è ricordato come uno dei più grandi talenti mai visti in pista, nonostante le vittorie non siano state all’altezza del suo potenziale.

Il modellino in scala 1:43 riproduce la vettura con il pilota a bordo, evidenziando l’eleganza aerodinamica delle Formula 1 di fine anni ’60. Le proporzioni sono perfette e la verniciatura impeccabile, rendendo questo pezzo un omaggio alla bellezza delle monoposto di quell’epoca.

Jacky Ickx e l’atmosfera della griglia di partenza

La riproduzione della Ferrari 312 di Jacky Ickx durante il Gran Premio di Francia 1968 è forse la più scenografica della collezione. Il modello include la figura del pilota e un ombrello pre-gara, elementi che arricchiscono il diorama senza appesantirlo.

Questo pezzo cattura l’atmosfera unica della griglia di partenza di quegli anni, quando il paddock aveva un fascino irripetibile. La definizione dei particolari e la qualità delle finiture sono eccezionali, rendendo questo modellino un vero gioiello per i collezionisti.

L’impresa impossibile di Villeneuve in Canada

L’ultima riproduzione della collezione ci riporta nel 1981 con un’altra pagina epica della carriera di Gilles Villeneuve. La Ferrari 126 CK del Gran Premio del Canada è raffigurata con l’alettone anteriore danneggiato, immortalando uno degli episodi più incredibili della storia della Formula 1.

Con la visibilità quasi azzerata dall’ala piegata e dalla pioggia incessante, Villeneuve riuscì comunque a portare la Ferrari fino al terzo posto. Il modellino riproduce fedelmente quella configurazione, trasformandosi in una piccola fotografia tridimensionale di un momento che gli appassionati ricordano ancora oggi.