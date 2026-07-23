Auto a GPL 2026: modelli, prezzi e vantaggi economici

Il GPL è sempre più popolare tra gli automobilisti italiani. Scopri i nuovi modelli del 2026, i prezzi e i vantaggi economici rispetto alla benzina.

Il mercato automobilistico italiano sta vivendo una vera e propria rivoluzione grazie al GPL. Questo combustibile, sempre più apprezzato per i suoi vantaggi economici e ambientali, sta conquistando un numero crescente di automobilisti. Nel 2026, diverse case automobilistiche hanno lanciato nuove vetture a GPL, offrendo soluzioni adatte a ogni esigenza e budget.

Tra i marchi che stanno puntando con decisione sul GPL c’è il gruppo DR Automobiles con sede a Macchia d’Isernia. Questo costruttore italiano, che basa la sua produzione su meccaniche cinesi, ha fatto del bi-fuel benzina-GPL la sua bandiera. La gamma a gas del 2026 comprende modelli dei marchi DREVO e Sportequipe con prezzi che partono da 17.900 euro.

La gamma DR a GPL: modelli e prezzi

Il gruppo DR offre una vasta gamma di vetture a GPL, tutte dotate di impianto a gas montato in fabbrica e coperto dalla garanzia del costruttore. Le auto nascono in Cina, su base Chery e vengono adattate e allestite in Italia. Per ogni modello a benzina, il gruppo propone una versione bi-fuel con un sovrapprezzo compreso tra 1.500 e 2.000 euro.

Il marchio DR rappresenta la linea generalista, mentre EVO è posizionato nel segmento low-cost. Sportequipe invece, offre allestimenti più ricchi e vistosi. Nonostante le differenze di posizionamento, tutti i modelli condividono la stessa filosofia: il GPL come soluzione economica e sostenibile.

Renault Clio a GPL: autonomia e prestazioni

Anche Renault ha deciso di puntare sul GPL con la nuova Clio arrivata alla sesta generazione. La versione bi-fuel benzina-GPL Eco-G offre prestazioni migliorate rispetto al passato, con un motore 1.2 turbo che eroga 120 cavalli e una coppia di 200 Nm. La capacità del serbatoio del gas è stata aumentata a 50 litri garantendo un’autonomia complessiva di 1.450 chilometri con un pieno di benzina e uno di GPL.

La Clio GPL è disponibile in tre allestimenti: EvolutionTechno e Esprit Alpine con prezzi che partono da 20.900 euro. Il sistema Eco-G non solo offre vantaggi economici, ma anche benefici ambientali, con emissioni di CO2 inferiori del 9% rispetto ai motori a benzina.

I prezzi dei carburanti in autostrada

Per comprendere appieno i vantaggi del GPL, è utile confrontare i prezzi dei carburanti in autostrada. Secondo i dati più recenti, il prezzo medio del GPL è di 0.879 euro al litro significativamente inferiore a quello della benzina (2.040 euro al litro) e del gasolio (2.196 euro al litro). Questo rende il GPL una scelta conveniente per chi percorre molti chilometri.

Il prezzo alla pompa è influenzato da diversi fattori, tra cui il costo della materia prima, il margine di distribuzione e la tassazione. Nel caso del GPL, la componente fiscale è inferiore rispetto alla benzina e al gasolio, contribuendo ulteriormente alla sua convenienza.

Con modelli come quelli offerti da DR Automobiles e Renault è possibile risparmiare sui costi di carburante senza rinunciare a prestazioni e comfort. Il 2026 si conferma un anno importante per il settore, con nuove opportunità per chi cerca un’alternativa economica e sostenibile alla benzina e al diesel.