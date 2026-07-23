Leapmotor B05: innovazione e prestazioni nella berlina elettrica

Nel panorama delle auto elettriche, la Leapmotor B05 si distingue per il suo design elegante e le prestazioni eccezionali. Nata sulla piattaforma LEAP 3.5 questa berlina unisce dinamica di guida e accessibilità, offrendo un’esperienza di guida unica nel suo segmento.

La Leapmotor B05 è progettata per chi cerca un’auto che non accetta compromessi. Con una trazione posteriore e sospensioni multilink, garantisce una distribuzione dei pesi perfetta 50/50, assicurando massima precisione in curva. Il design è altrettanto impressionante, con portiere senza cornice, maniglie a scomparsa e cerchi aerodinamici da 19”.

Design e tecnologia: un mix vincente

Il design della Leapmotor B05 è pensato per attirare l’attenzione. La sua silhouette, ispirata alle coupé sportive, è lunga 4,43 metri e larga 1,880 mm, garantendo una presenza solida su strada. Il frontale presenta un fascione orizzontale a LED che unisce la fanaleria, mentre il posteriore è caratterizzato da una striscia a LED a tutta larghezza e un estrattore sportivo.

All’interno, la Leapmotor B05 offre un abitacolo minimalista e arioso. Un display centrale HD da 14,6” e un cluster digitale da 8,8” per il guidatore garantiscono una connettività senza pari, con Apple CarPlay e Android Auto wireless di serie. La console centrale, strutturata a ponte, libera spazio di stivaggio e integra la ricarica wireless per lo smartphone.

Prestazioni e autonomia: la forza della Leapmotor B05

La Leapmotor B05 è dotata di una batteria integrata nel telaio, disponibile in due taglie: 56,2 kWh e 67,1 kWh. La ricarica rapida DC permette di passare dal 30% all’80% in circa 18 minuti, offrendo un’autonomia fino a 515-605 km (ciclo CLTC). La funzione V2L consente di alimentare dispositivi esterni sfruttando l’energia della batteria.

Il powertrain elettrico eroga 218 CV e 240 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. La trazione posteriore e le sospensioni multilink garantiscono una guida stabile e coinvolgente, adatta sia per la città che per le strade collinari. La rigidità torsionale della scocca è di 34.500 Nm/, assicurando un alto livello di sicurezza.

Sicurezza e comfort: un equilibrio perfetto

La Leapmotor B05 non trascura la sicurezza. Dotata di 7 airbag e 21 sistemi di assistenza alla guida ADAS di Livello 2, offre una protezione attiva e passiva di alto livello. Il sistema multimediale è intuitivo, con una schermata principale che mostra il rendering della vettura e shortcut rapidi per navigazione, multimedia e parametri di guida.

Il comfort è garantito da sedili riscaldati e un tetto in vetro panoramico a tutta lunghezza. Lo spazio per le gambe e i piedi al posteriore è generoso, merito della piattaforma dedicata a 400V senza rialzo centrale invasivo. Il bagagliaio offre 345 litri con i sedili in posizione, ampliabili fino a 1.400 litri abbattendo gli schienali frazionati 40/60.

La Leapmotor B05 rappresenta una svolta nel mondo delle auto elettriche, offrendo un mix di design, tecnologia e prestazioni che la rendono una scelta ideale per chi cerca un’auto innovativa e sostenibile.