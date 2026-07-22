Android Auto si aggiorna: arriva il tachimetro su Google Maps

Per anni, gli utenti di Android Auto hanno dovuto fare a meno di una funzionalità apparentemente scontata: il tachimetro digitale su Google Maps. Mentre i possessori di iPhone potevano già godere di questa comodità su CarPlay dal luglio 2026, gli utenti Android dovevano accontentarsi di soluzioni alternative come Waze.

Ora, finalmente, Google ha iniziato a distribuire questa tanto attesa funzionalità. Scopriamo insieme come funziona e cosa cambia per gli utenti.

La distribuzione graduale del tachimetro

Secondo quanto riportato, il tachimetro è già visibile su alcuni dispositivi che utilizzano la versione beta di Android Auto precisamente la 26.29.02.946673643. Tuttavia, la distribuzione è ancora limitata e non tutti gli utenti possono usufruirne. Questo tipo di rilascio graduale è tipico di Google, che preferisce testare le nuove funzionalità su un gruppo ristretto di utenti prima di un lancio completo.

Per chi volesse provare questa nuova funzionalità, è possibile iscriversi al programma beta di Android Auto. Tuttavia, i posti sono limitati e si esauriscono rapidamente. Una volta disponibile, il tachimetro non richiederà alcuna configurazione manuale e sarà visibile automaticamente durante la navigazione.

Come funziona il tachimetro su Google Maps

Il tachimetro digitale su Google Maps per Android Auto è progettato per essere il più leggibile possibile senza distrarre il guidatore. L’indicatore della velocità in tempo reale viene visualizzato direttamente nella mappa durante la navigazione, posizionato nell’angolo inferiore dello schermo, accanto ad altre informazioni chiave sul percorso.

Una delle caratteristiche più utili del tachimetro è la sua capacità di cambiare colore. Quando il veicolo supera il limite di velocità consentito nel tratto stradale che si sta percorrendo, il valore della velocità si evidenzia in giallo o rosso, fornendo un immediato feedback visivo all’utente. Questo aiuta a mantenere una guida più consapevole e sicura.

Confronto con il quadro strumenti dell’auto

È importante notare che il tachimetro digitale di Google Maps non sostituisce completamente il quadro strumenti dell’auto. Il rilevamento satellitare può avere un piccolo margine di scarto rispetto alla lettura meccanica o elettronica dell’auto. Tuttavia, offre un ulteriore livello di informazioni che può essere utile per confrontare la velocità stimata tramite GPS con i limiti della strada che si sta percorrendo.

L’importanza della coerenza nell’ecosistema Google

L’aggiunta del tachimetro su Android Auto rappresenta un passo importante verso la coerenza dell’ecosistema Google. Gli utenti possono ora avere le stesse informazioni disponibili sul cruscotto digitale della propria auto come sul telefono, migliorando la consapevolezza alla guida.

Questa funzionalità non è rivoluzionaria, ma è un allineamento tra due piattaforme che, pur condividendo lo stesso motore di navigazione, mantenevano ancora queste piccole differenze visive. Ora, finalmente, queste differenze sono state appianate, offrendo agli utenti un’esperienza più uniforme e integrata.

Con questa nuova funzionalità, Google Maps continua a migliorare l’esperienza di guida per gli utenti di Android Auto rendendo ogni viaggio più sicuro e informato.