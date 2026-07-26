Tesla Summer Update 2026: navigazione intelligente, Grok più potente e nuove funzionalità

Tesla ha rilasciato il Summer Update 2026, introducendo miglioramenti significativi al sistema di navigazione, all'assistente vocale Grok e alle funzionalità di infotainment

Tesla ha ufficializzato il Summer Update 2026 uno dei quattro principali aggiornamenti software stagionali che la casa automobilistica rilascia annualmente. Questo aggiornamento introduce una serie di innovazioni che migliorano l’esperienza di guida e rendono le auto Tesla ancora più intelligenti e personalizzate.

Tra le novità più rilevanti troviamo miglioramenti al sistema di navigazione, nuove funzionalità per l’assistente vocale Grok e aggiornamenti all’infotainment. Questi cambiamenti mirano a rendere la guida più fluida, intuitiva e adattata alle esigenze individuali degli utenti.

Navigazione intelligente e personalizzata

Il sistema di navigazione di Tesla diventa sempre più intelligente e personalizzato. Oltre a suggerire destinazioni come casa, lavoro e appuntamenti del calendario, l’auto è ora in grado di riconoscere e proporre automaticamente luoghi frequentati regolarmente, come la scuola dei figli o la palestra. Questo adattamento alle abitudini dell’automobilista rende la navigazione più efficiente e in linea con le preferenze dell’utente.

Un’altra novità interessante è la priorità data ai percorsi già utilizzati. Quando esistono più opzioni per raggiungere una destinazione, il sistema privilegia gli itinerari che l’utente ha già percorso in passato, offrendo un’esperienza di guida più coerente con le sue abitudini. Inoltre, è ora possibile impostare il livello di carica desiderato all’arrivo direttamente dall’app per smartphone, rendendo la pianificazione del viaggio ancora più flessibile.

Tra le altre funzionalità introdotte, spicca la possibilità di cercare i Supercharger per nome quando si imposta una destinazione, rendendo più semplice trovare le stazioni di ricarica preferite.

Grok: l’assistente vocale che evolve

L’assistente vocale Grok di Tesla ha ricevuto un significativo aggiornamento. Oltre a rispondere alle domande, ora può effettuare telefonate, cercare e riprodurre musica, regolare il climatizzatore e persino aprire il cassetto portaoggetti tramite comandi vocali. Queste nuove funzionalità trasformano Grok in un vero e proprio copilota vocale rendendo la gestione delle funzionalità dell’auto più semplice e intuitiva.

Grok è ora disponibile anche sulle auto Tesla in Italia, offrendo agli utenti locali un’esperienza di guida ancora più avanzata e personalizzata.

Nuove funzionalità per app e infotainment

L’app Tesla ha ricevuto diverse migliorie. È ora possibile consultare e condividere le statistiche relative all’utilizzo della guida assistita, offrendo agli utenti una panoramica dettagliata delle loro abitudini di guida. Inoltre, è possibile caricare direttamente dal telefono una livrea personalizzata per l’auto, senza dover utilizzare una chiavetta USB.

Sul fronte dell’intrattenimento, arriva una nuova modalità di Caraoke che assegna un punteggio alle esibizioni canore quando il veicolo è fermo, salvando i risultati nel profilo del proprietario. Questa funzionalità rende i momenti di attesa, come le ricariche, più divertenti e coinvolgenti.

Lo schermo posteriore può ora essere bloccato, permettendo ai passeggeri di guardare contenuti multimediali senza modificare le impostazioni di sistema. Tra le altre novità, troviamo la possibilità di mettere in coda i brani di Apple Music scegliere il livello di zoom preferito per la visualizzazione della guida assistita e nuove animazioni di avvio per le ultime Model 3 e Model Y.

Il Summer Update 2026 di Tesla rappresenta un passo avanti significativo nell’evoluzione delle auto elettriche, rendendole sempre più intelligenti, personalizzate e adattate alle esigenze degli utenti. Con queste nuove funzionalità, Tesla continua a ridefinire gli standard dell’esperienza di guida.