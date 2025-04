Il nuovo pneumatico per veicoli commerciali leggeri promette performance elevate anche in condizioni estreme.

Introduzione al Vanhawk 2 Winter EVO

Firestone ha recentemente lanciato il suo nuovo pneumatico invernale, il Vanhawk 2 Winter EVO, progettato specificamente per veicoli commerciali leggeri. Questo prodotto si propone di soddisfare le esigenze di flotte e professionisti, garantendo prestazioni ottimali anche nelle condizioni climatiche più avverse. Con un focus su efficienza, durata e sicurezza, il Vanhawk 2 Winter EVO si presenta come un punto di riferimento per la mobilità professionale durante i mesi invernali.

Innovazioni tecnologiche e performance

Il Vanhawk 2 Winter EVO rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al suo predecessore. Firestone ha lavorato per migliorare vari aspetti chiave, tra cui chilometraggio, trazione e consumo energetico. Grazie a una nuova mescola ad alte prestazioni e a un disegno del battistrada completamente rivisto, questo pneumatico offre un’usura uniforme e una maggiore resistenza all’abrasione, garantendo fino al 12% di percorrenza in più. La sicurezza è una priorità per Firestone, e il nuovo modello è dotato delle certificazioni 3PMSF e marchiatura M+S, che attestano la sua idoneità per l’uso su neve, fango e ghiaccio.

Compatibilità e sostenibilità

Un altro aspetto innovativo del Vanhawk 2 Winter EVO è la sua compatibilità con veicoli elettrici e ibridi plug-in, rispondendo così alle nuove esigenze delle flotte sostenibili. L’ottimizzazione della resistenza al rotolamento, ridotta fino al 7%, consente un minore consumo di carburante nei veicoli a combustione e una maggiore autonomia nei furgoni elettrici. Il battistrada è stato progettato per ridurre la dispersione energetica, migliorando l’efficienza complessiva del veicolo e contribuendo a un impatto ambientale positivo.

Disponibilità e gamma di misure

Il Vanhawk 2 Winter EVO sarà disponibile in una gamma completa di oltre 30 misure, da 15 a 17 pollici, a partire da luglio 2025 in tutta Europa. Questa varietà copre oltre il 90% della domanda del mercato europeo, con versioni specifiche dotate di indici di carico maggiorati, pensate per le crescenti necessità di trasporto dei furgoni elettrici e delle flotte ad alto carico. Stefano Sanchini, Vice President Consumer Replacement di Bridgestone EMEA, ha dichiarato: “Con il Vanhawk 2 Winter EVO abbiamo voluto superare le aspettative del settore van. Questo pneumatico rappresenta la sintesi perfetta tra resistenza, affidabilità e sostenibilità, ed è stato pensato per garantire la continuità operativa delle flotte anche nei mesi più difficili dell’anno.”