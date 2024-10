Un’eredità da rispettare

Nel 2002, la Ford Focus RS si è presentata sul mercato come un’automobile che prometteva di raccogliere l’eredità della leggendaria Escort RS Cosworth. Con i suoi successi nel Campionato del mondo di rally, piloti come Colin McRae e Carlos Sainz avevano già creato un’aspettativa elevata per le vetture sportive della casa automobilistica americana. La Focus RS, con il suo design ispirato alle auto da rally, ha subito catturato l’attenzione degli appassionati di motori e dei giovani guidatori in cerca di adrenalina.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

La Ford Focus RS di prima generazione si distingue per il suo motore 2.0 turbo a quattro cilindri, capace di erogare 215 CV. Nonostante la trazione anteriore, la vettura è dotata di un cambio manuale a cinque marce a corsa corta e di un differenziale autobloccante elettronico, che garantisce una stabilità sorprendente nelle curve più impegnative. Le prestazioni sono esuberanti: lo 0-100 km/h viene raggiunto in soli 6,7 secondi, mentre la velocità massima supera i 230 km/h. Questi numeri non solo la rendono competitiva, ma la pongono anche come un punto di riferimento nel segmento delle compatte sportive.

Componenti di alta qualità

La Focus RS non è solo potente, ma è anche costruita con componenti di alta qualità. I cerchi da 18 pollici firmati OZ Racing, i sedili Sparco e i freni Brembo, che permettono un arresto da 160 a 0 km/h in appena 93 metri, sono solo alcune delle caratteristiche che la rendono una vera auto da corsa. Gli ammortizzatori Sachs, progettati per garantire una maneggevolezza ottimale, completano un pacchetto che ha reso la Focus RS un’auto da sogno per molti appassionati di motori.

Un’icona nel panorama automobilistico

La Ford Focus RS ha segnato un’epoca nel panorama automobilistico, diventando un’icona per gli amanti delle auto sportive. La sua produzione, durata solo un paio d’anni, non ha impedito alla vettura di lasciare un segno indelebile nella storia delle compatte. Oggi, la Focus RS è ancora ricercata dai collezionisti e dagli appassionati, non solo per le sue prestazioni, ma anche per il suo design distintivo e la sua eredità sportiva.