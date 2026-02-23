Ford Puma Sound Edition con impianto B&O potenziato e taratura Harman

La Puma Sound Edition trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora: 650 watt, taratura Harman e finiture dedicate su Puma termica e Gen-E

La Ford Puma Sound Edition punta a trasformare il piccolo crossover in un vero spazio d’ascolto su quattro ruote. Progettata sia per la 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 CV che per la Puma Gen‑E completamente elettrica, questa versione abbina interventi sull’impianto audio a finiture pensate per sottolinearne l’identità: tarature dedicate, componente hardware potenziato e dettagli estetici che rendono l’abitacolo più coerente e coinvolgente.

Il cuore sonoro: B&O ripensato per l’auto

A bordo trova posto il B&O Premium Sound System, ricalibrato per l’allestimento Sound Edition. La potenza complessiva arriva a 650 W e le modifiche sono orientate a migliorare dinamica, dettaglio e controllo delle basse frequenze anche a volumi elevati. Gli specialisti Harman hanno affiancato misure software a interventi di messa a punto manuale per allargare lo spazio sonoro e dare maggior presenza alla gamma media: tra le novità ci sono midwoofer anteriori dedicati e una soundbar frontale rimappata, pensati per mantenere pulizia e definizione delle tracce più complesse.

Ascolto su misura

La taratura è stata verificata su playlist molto diverse e su contenuti parlati come podcast e audiolibri, con l’obiettivo di garantire chiarezza delle voci senza risonanze fastidiose. Beosonic offre un’interfaccia semplice per adattare il comportamento acustico alle preferenze personali: pochi passaggi bastano per ottenere un profilo sonoro più brillante, caldo o neutro a seconda dei gusti. In pratica, l’abitacolo diventa una sorta di sala d’ascolto tascabile, capace di restituire sia i dettagli di una voce sussurrata sia la potenza di un brano orchestrale.

L’estetica che racconta il suono

La Sound Edition si distingue anche fuori dall’abitacolo. I cerchi in lega da 18” in finitura Magnetite, il tetto e gli specchietti neri a contrasto e la nuova tinta Metropolis White danno alla Puma un profilo sobrio ma deciso, votato a un’eleganza contemporanea. Dentro, i sedili in tessuto Metal Grey dialogano con pannelli e cielini differenti a seconda della variante: la versione termica predilige un cielo scuro, mentre la Gen‑E opta per un grigio chiaro. L’intento è creare atmosfere diverse ma coerenti con il concetto di “premium audio”: materiali e abbinamenti cromatici che enfatizzano la sensazione di cura artigianale e tecnicità al tempo stesso.

Funzionalità e tecnologia senza compromessi

La Puma mantiene la praticità che l’ha resa popolare. Il MegaBox sotto il piano di carico (80 litri) resta un elemento distintivo per il carico e l’organizzazione degli oggetti quotidiani. In plancia trovano spazio schermi da 12,8” e 12,0” con SYNC 4, con mirroring wireless e assistenti vocali ben integrati per gestire musica, navigazione e connettività senza distrazioni. I sistemi di assistenza alla guida includono telecamera a 360°, fari Matrix LED predittivi e adaptive cruise con funzione Stop & Go: dotazioni pensate per rendere i tragitti urbani più semplici e quelli extraurbani più rilassanti.

Cosa cambia alla guida

La Sound Edition non altera la dinamica delle vetture: la gamma propone il 1.0 EcoBoost Hybrid mild‑hybrid da 125 CV, con cambio manuale a 6 marce o automatico Powershift a 7 rapporti; la Puma Gen‑E offre invece 168 CV e un’autonomia fino a 376 km (WLTP). L’apporto della Sound Edition si misura soprattutto sulla percezione: isolamento, tarature degli speaker e integrazione elettronica lavorano insieme per dare all’abitacolo una sensazione più matura e rifinita, senza intervenire sulla meccanica.

Prezzi e disponibilità

La serie è già in listino. Per la Puma a combustione il prezzo parte da 33.600 euro, con una promozione a 27.600 euro vincolata a finanziamento e permuta/rottamazione; la Gen‑E parte da 37.700 euro, con promozione a 31.600 euro nelle stesse condizioni. Posizionata nella fascia alta del segmento, la Sound Edition si rivolge a chi mette al primo posto la qualità percepita nella vita di tutti i giorni: un elemento che può influire sia sul piacere d’uso sia, nel tempo, sul valore residuo.

Risultato: più di un semplice impianto

L’idea alla base non è limitarsi a incrementare la potenza degli altoparlanti, ma offrire un pacchetto coerente: ingegneria acustica, scelte estetiche studiate e soluzioni pratiche per l’uso quotidiano. Gli interventi – dall’isolamento al posizionamento e alla taratura dei diffusori – mirano a elevare l’esperienza multimediale in auto senza sacrificare comfort e funzionalità. I dettagli tecnici definitivi e le eventuali varianti d’equipaggiamento saranno comunicati ufficialmente da Ford nei prossimi aggiornamenti.