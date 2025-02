Il grande ritorno di Ford nel motorsport

Durante una serata memorabile a Charlotte, Ford ha ufficialmente annunciato il suo ritorno nel World Endurance Championship (WEC) e nella storica 24 Ore di Le Mans, previsto per il 2027. Questa notizia segna un’importante svolta per il marchio americano, che ha una lunga e gloriosa storia nel motorsport. La casa automobilistica ha anche rivelato dettagli sulla sua nuova partnership tecnica con Red Bull Powertrains, che avrà inizio nel 2026, in concomitanza con l’introduzione di un nuovo regolamento tecnico in Formula 1.

Una partnership strategica con Red Bull

Ford e Red Bull stanno già collaborando allo sviluppo dei motori che saranno utilizzati dalla scuderia anglo-austriaca. Christian Horner, Team Principal di Red Bull, ha descritto questo momento come “estremamente emozionante” e ha sottolineato l’importanza della partnership con Ford per il futuro del team. La sinergia tra le due aziende non si limita solo alla Formula 1, ma si estende anche al supporto dei talenti femminili attraverso il Red Bull Ford Academy Programme, un’iniziativa che mira a promuovere la diversità nel motorsport.

Il valore della storia di Ford nel motorsport

Ford ha una tradizione di successo che si estende per oltre 120 anni nel mondo delle corse. Jim Farley, Presidente e CEO di Ford Motor Company, ha dichiarato che la Formula 1 rappresenta un’opportunità unica per mostrare le tecnologie Ford su un palcoscenico globale. La presenza di Ford nel motorsport non solo genera entusiasmo per il marchio, ma rappresenta anche un capitolo emozionante nella sua storia. La partnership con Red Bull è vista come un passo fondamentale per affrontare le sfide future e per continuare a innovare nel settore dei motopropulsori.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Tra i volti noti presenti alla serata, Chloe Chambers, rappresentante del Red Bull Ford Academy, ha espresso la sua eccitazione per la prossima stagione di F1 Academy. Anche Liam Lawson, neo-acquisto della Red Bull, ha condiviso il suo entusiasmo per la collaborazione con Ford, descrivendo il marchio come “sinonimo di cultura motoristica”. Lawson ha sottolineato quanto sia speciale far parte della famiglia Ford e ha anticipato le entusiasmanti novità che la stagione 2026 porterà.

Un futuro luminoso per Ford nel motorsport

Con il ritorno nel WEC e la nuova alleanza con Red Bull, Ford si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia nel motorsport. La combinazione di esperienza, innovazione e passione per le corse promette di portare risultati entusiasmanti e di rafforzare ulteriormente la presenza del marchio nel panorama automobilistico globale. Gli appassionati di motorsport possono aspettarsi grandi cose da Ford nei prossimi anni, mentre il marchio si prepara a affrontare le sfide e le opportunità che il futuro riserva.