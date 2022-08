Formula 1, GP del Belgio: orari e dove vederlo

Queste qualifiche di F1 sono state segnate dal ritorno della Williams in grande stile nella FP3. La Pole invece è andata a George Russell

Le gare di Formula 1 sono molto popolari anche nel mondo del betting. In questa “Guida per principianti alle scommesse sulla Formula 1” ti aiuteremo a guadagnare attraverso la popolarità di questo sport che appassiona milioni di persone in tutto il mondo.