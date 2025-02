La stagione di Formula 1 2025 è alle porte, manca infatti sempre meno per vedere nuovamente in pista i 10 team più famosi al mondo darsi battaglia per cercare di trionfare. Quella di quest’anno è una stagione ricca di cambiamenti, non solo di tute ma anche per la presentazione che sarà per la prima volta di tutte le squadre alla O2 Arena di Londra il 18 febbraio prossimo.

Le presentazioni dei team già ufficializzate

Dei 10 team che concorreranno per l’edizione 2025 del mondiale di Formula 1 al momento solo 3 hanno confermato una data di presentazione ufficiale delle nuove monoposto.

La prima, al momento, a svelarsi sarà la Williams di Carlos Sainz ed Alexander Albon il 14 febbraio a Silverstone. Per lo spagnolo si tratterà del debutto ufficiale, anche se ha già disputato i test pre-stagione di Abu Dhabi lo scorso dicembre, con il nuovo team. Al suo fianco un compagno di squadra veloce e di esperienza come Albon.

La seconda squadra che presenterà la propria monoposto sarà la Red Bull il 19 febbraio a Londra. La nuova coppia di piloti vede la conferma di Max Verstappen come campione del mondo piloti in carica ed al suo fianco Liam Lawson che ha fatto il salto in avanti dalla Racing Bulls.

Infine la terza certezza è la Ferrari. La casa di Maranello svelerà il progetto 677 – non si ha ancora il nome ufficiale – anche lei il 19 febbraio a Maranello. Sarà il preludio alla stagione di debutto di Lewis Hamilton come pilota Ferrari e compagno di Charles Leclerc.

Il calendario completo

18 Febbraio – presentazione team e livree O2 Arena di Londra, ore 21:

McLaren –

Ferrari – 19 Febbraio – Maranello

Red Bull – 19 Febbraio – Londra

Mercedes –

Aston Martin –

Alpine –

Racing Bulls –

Williams – 14 Febbraio – Silverstone

Haas –

Audi –