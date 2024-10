Alex Zanardi, scrivere questo nome per chi è appassionati di Motorsport fa sempre un certo effetto, un pilota che ha avuto una carriera lunga e ricca di avventure, iniziata dopo il karting con le monoposto, la Formula 1 dove ha corso per squadre importanti come Jordan, Lotus e Williams. Oggi compie 58 anni e motorimagazine.it lo vuole festeggiare.

Alex Zanardi e la sua continua voglia di lottare

Oggi “Zanna” compie 58 anni, una vita spesa per inseguire i propri sogni a quattro ruote che gli hanno permesso di avere una carriera di altissimo livello. Correre in Formula 1 per team prestigiosi, arrivare in America per competere nella CART ed essere uno dei piloti più veloci della categoria.

Il talento ad Alex non è mai mancato, servivano solo le condizioni giuste per esprimerlo, condizioni che Chip Ganassi aveva dimostrato di avere. A metà degli anni ’90 questo tipo di gare era seguito anche in Europa tant’è vero che si decise di approdare nel vecchio continente.

Vecchio continente dove andò in scena il terribile incidente in una gara sul circuito tedesco del Lausitzring, gambe amputate, una notizia che avrebbe demoralizzato chiunque ma non Zanardi che abbraccia la sua nuova vita con l’eterno sorriso che lo contraddistingue.

Da quel momento l’amore per l’handbike che lo porta a vincere l’oro paralimpico a Londra e a Rio.

L’incidente nel 2020 e l’attuale riservatezza della famiglia

Nel 2020 mentre stava svolgendo una competizione per beneficienza, al volante della sua handbike è vittima in uno scontro con un camion. Le sue condizioni apparse subito gravi lo costringono ad un lungo ricovero. Nel 2021 torna a casa ma la famiglia, che gli è sempre accanto, ha preferito e preferisce la riservatezza rispetto alle sue condizioni di salute.

Il suo esempio è quello che resta a tutti ogni giorno, la dimostrazione che nella vita bisogna avere coraggio e che le sfide vanno affrontate con entusiasmo. Anche nei momenti peggiori trovare la forza di sorridere.