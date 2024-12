Il dominio della McLaren e le sfide della Red Bull

La stagione di Formula ha riservato emozioni forti agli appassionati, con la McLaren che ha trionfato nel campionato Costruttori, conquistando il titolo dopo ben 26 anni. Questo successo è stato il risultato di una serie di prestazioni eccezionali, culminate in una lotta serrata con la Ferrari. La Red Bull, pur dominando le prime gare, ha dovuto fare i conti con un crescente equilibrio tra le scuderie, che ha reso la competizione più avvincente e imprevedibile.

Le controversie e le accuse di irregolarità

Nonostante il grande spettacolo offerto, la stagione non è stata esente da polemiche. La McLaren è finita nel mirino delle critiche per l’uso di un’ala posteriore controversa durante il Gran Premio di Baku, che ha sollevato dubbi sulla regolarità delle sue prestazioni. Max Verstappen, campione del mondo con la Red Bull, ha accennato a retroscena che avrebbero potuto influenzare negativamente la sua squadra, insinuando che ci fossero stati vantaggi illeciti per altre scuderie, in particolare la McLaren.

Il mini-DRS e le indagini della FIA

Un altro punto controverso è stato il mini-DRS della McLaren, che è stato successivamente bandito. Questo dispositivo ha giocato un ruolo cruciale nella vittoria di Oscar Piastri a Baku, un risultato che ha avuto ripercussioni significative sulla corsa al titolo Costruttori. La FIA ha anche esaminato la questione del T-Tray della Red Bull, un sistema che avrebbe potuto violare i regolamenti, ma dopo un controllo approfondito, non sono state riscontrate irregolarità. Tuttavia, le polemiche continuano a circondare le decisioni della FIA e la gestione delle irregolarità da parte delle scuderie.

Le reazioni dei piloti e le prospettive future

Le dichiarazioni di Verstappen hanno acceso il dibattito sulle ingiustizie percepite nel campionato, con molti che chiedono una maggiore trasparenza nelle decisioni della FIA. La stagione 2024 ha messo in luce non solo le abilità dei piloti, ma anche le complessità delle regole e delle strategie adottate dai team. Con la Ferrari che cerca di tornare competitiva e la Mercedes che sta recuperando terreno, il futuro della Formula 1 si preannuncia incerto e affascinante.