La Moto Guzzi V7 Sport combina l'heritage del marchio con tecnologie moderne per un'esperienza di guida unica.

Un nuovo capitolo per Moto Guzzi

Il 2025 segna un’importante evoluzione per Moto Guzzi, con l’introduzione della V7 Sport, una roadster che rappresenta un perfetto equilibrio tra il fascino della tradizione e le esigenze moderne. Questa nuova versione amplia la già apprezzata gamma V7, portando con sé un design rinnovato e una serie di aggiornamenti tecnologici che promettono di soddisfare anche i motociclisti più esigenti.

Design e stile distintivi

La Moto Guzzi V7 Sport si distingue per il suo design iconico, che mantiene la forma classica del marchio, ma con dettagli che enfatizzano il suo carattere sportivo. Il faro a LED, con la caratteristica forma rotonda e l’aquila stilizzata, si integra perfettamente con il serbatoio in metallo, simbolo di un legame profondo con la tradizione. Gli scarichi neri opachi e i supporti faro in alluminio aggiungono un tocco di aggressività e modernità, mentre la sella sportiva con cuciture rosse e gli specchi bar-end completano l’estetica contemporanea.

Prestazioni e tecnologia avanzata

Il cuore pulsante della Moto Guzzi V7 Sport è il classico motore bicilindrico V-Twin trasversale a 90°, ora aggiornato per rispettare le normative Euro 5+. Con una potenza di 67,3 CV e una coppia massima di 79 Nm, la V7 Sport offre prestazioni superiori rispetto alle sue sorelle della gamma. La nuova roadster è dotata di un acceleratore Ride by Wire e di tre modalità di guida, inclusa la modalità Sport, che garantisce un’esperienza di guida più dinamica e coinvolgente. Inoltre, la piattaforma inerziale a sei assi, il cruise control e il Traction Control Cornering assicurano un elevato livello di sicurezza e comfort durante la guida.

Ciclistica e comfort di guida

La ciclistica della Moto Guzzi V7 Sport è stata progettata per migliorare la stabilità e il piacere di guida. Il telaio tubolare a doppia culla è abbinato a una forcella a steli rovesciati da 41 mm, mentre il sistema frenante è potenziato con dischi anteriori da 320 mm e pinze Brembo. La posizione di guida è ergonomica, con una sella a 780 mm da terra che consente anche ai motociclisti di statura più bassa di toccare bene con i piedi. La risposta del motore è fluida e vigorosa, rendendo ogni uscita su strada un’esperienza entusiasmante.

Disponibilità e prezzo

La Moto Guzzi V7 Sport sarà disponibile nelle colorazioni Verde Legnano e Grigio Lario a un prezzo di 10.999 euro f.c. L’arrivo nei concessionari è previsto per aprile 2025, accompagnato da un ampio catalogo di accessori e abbigliamento dedicato. Con la V7 Sport, Moto Guzzi si propone di attrarre un pubblico desideroso di una roadster capace di emozionare e di offrire un’esperienza di guida senza pari.