Perché scegliere un’auto piccola?

Le auto piccole hanno un fascino particolare, soprattutto per chi vive in città. La loro compattezza le rende ideali per districarsi nel traffico e trovare parcheggio senza difficoltà. Inoltre, spesso presentano un costo d’acquisto inferiore rispetto ai modelli più grandi, rendendole una scelta vantaggiosa per chi cerca un veicolo economico. Tuttavia, è importante considerare che queste vetture potrebbero non soddisfare le esigenze di chi ha bisogno di ampio spazio per passeggeri e bagagli. Nonostante ciò, le auto piccole offrono una serie di vantaggi che le rendono molto appetibili.

I modelli più economici del 2025

Nel 2025, il mercato delle auto piccole offre diverse opzioni interessanti per chi cerca un veicolo a buon prezzo. Tra i modelli più competitivi troviamo la Mahindra KUV100 NXT, un SUV compatto di soli 370 cm, disponibile in versioni a benzina e bifuel GPL, con prezzi che partono da 16.195 euro. Un’altra opzione da considerare è la Kia Picanto, una citycar storica che ha recentemente festeggiato 20 anni. Con una lunghezza di 361 cm e prezzi a partire da 16.800 euro, la Picanto è disponibile sia in versione benzina che GPL.

La Hyundai i10 è un’altra scelta valida, con una lunghezza di 367 cm e un prezzo che varia da 18.100 a 20.350 euro. Questo modello è apprezzato per la sua comodità e versatilità, offrendo spazio sufficiente per cinque passeggeri. Non possiamo dimenticare la Fiat Panda, un classico tra le auto piccole, disponibile anche in versione ibrida a partire da 15.950 euro. La Panda è nota per la sua praticità e il suo design accattivante.

Le novità elettriche e ibride

Con l’aumento della domanda di veicoli ecologici, anche le auto piccole si stanno adattando a questa tendenza. La Fiat 500 Hybrid, ad esempio, è disponibile a partire da 17.700 euro e offre un motore mild-hybrid che combina efficienza e prestazioni. Un’altra interessante proposta è la Dacia Spring, un’auto elettrica che misura 370 cm e ha un prezzo di partenza di 17.900 euro. Questo modello è ideale per chi cerca un veicolo ecologico senza rinunciare alla praticità.

Infine, la Leapmotor T03 e la DR 1.0 EV rappresentano due opzioni elettriche molto interessanti, con prezzi competitivi e dimensioni contenute. La T03, ad esempio, offre un’autonomia di 265 km e un prezzo promozionale di 15.500 euro, mentre la DR 1.0 EV, con i suoi 320 cm, è perfetta per chi ha bisogno di un’auto agile e maneggevole.