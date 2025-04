Un tributo alla tradizione sportiva

La Junior Super Jarama rappresenta un omaggio straordinario alla storica Alfa Romeo GTA Junior 1300, vincitrice dell’European Touring Car Championship nel 1972. Questo modello esclusivo, realizzato da Totem Automobili, è un perfetto esempio di come il design classico possa fondersi con la tecnologia moderna, creando un veicolo unico nel suo genere. Con solo 40 esemplari previsti, la Junior Super Jarama si distingue per la sua carrozzeria in fibra di carbonio, che non solo riduce il peso a 1.180 kg, ma conferisce anche un aspetto elegante e sportivo, rifinito in un sofisticato Blu Cervino.

Design e personalizzazione senza pari

Ogni dettaglio della Junior Super Jarama è stato curato con attenzione maniacale. I badge laterali, che combinano l’iconico Trifoglio Alfa Romeo con la scritta ”Jarama”, celebrano il legame con la tradizione sportiva del marchio. All’interno, l’eccellenza artigianale di Totem Automobili si manifesta attraverso una totale possibilità di configurazione degli interni. I sedili, il cielo dell’abitacolo e i pannelli laterali sono rivestiti in pregiata pelle Connolly Cognac, mentre i dettagli in alluminio e fibra di carbonio aggiungono un tocco di modernità. Inoltre, due cronografi vintage Tag Heuer sul lato passeggero rendono omaggio all’epoca d’oro delle corse automobilistiche.

Prestazioni da sogno

Il cuore pulsante della Junior Super Jarama è un potente motore V6 biturbo da 2,8 litri, sviluppato da Italtecnica, capace di erogare fino a 670 CV. Questo propulsore, dotato di sei corpi farfallati individuali e iniezione diretta e indiretta, offre prestazioni straordinarie, mentre la trazione posteriore e il differenziale autobloccante garantiscono una gestione ottimale della potenza. Il cambio manuale a sei marce con schema transaxle esalta ulteriormente il piacere di guida, rendendo ogni viaggio un’esperienza autentica e coinvolgente. Sebbene il prezzo esatto non sia stato comunicato, si stima che la Junior Super Jarama parta da 539.000 euro, con possibilità di personalizzazione che possono far lievitare il costo fino a 650.000 euro.