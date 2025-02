Inizio della stagione di Formula 2

La stagione di Formula 2 è pronta a decollare, con il primo appuntamento che si svolgerà a Melbourne dal 14 al 16 marzo. Questo campionato, che si svolge parallelamente alla Formula 1, rappresenta un’importante piattaforma per i giovani talenti del motorsport. La prima giornata di test sul circuito di Barcellona ha già fornito indicazioni interessanti sulle performance dei piloti e sulle squadre.

Performance dei piloti nei test

Durante i test, il rookie Arvid Lindblad ha catturato l’attenzione, registrando il miglior tempo nel pomeriggio. Questo giovane talento del Red Bull Junior Team ha recentemente ottenuto la Superlicenza FIA, un traguardo significativo dopo il suo successo in Formula Regional Oceania. Nella sessione mattutina, invece, è stato Victor Martins a dominare, dimostrando la sua esperienza e prontezza per la sua terza stagione in Formula 2.

Martins ha fermato il cronometro a 1’25.760, diventando l’unico pilota a scendere sotto il muro dell’1’26”. La sua prestazione ha negato a Gabriele Minì la possibilità di chiudere in testa alla classifica, ma il giovane italiano ha comunque mostrato un buon ritmo, chiudendo a soli 88 millesimi dalla leadership.

Altri piloti in evidenza

Oltre a Lindblad e Martins, anche Sebastian Montoya ha dato prova di competitività, sebbene sia stato escluso dalla zona podio da Oliver Goethe. I tempi più veloci della giornata sono stati registrati nel pomeriggio, con Lindblad che ha ottenuto un ottimo 1’25.415. La sessione, tuttavia, è stata caratterizzata da interruzioni, ma ciò non ha impedito a Minì di ottenere un secondo posto, seguito dal campione di Formula 3 Leonardo Fornaroli, che ha chiuso in terza posizione.

Questi risultati non solo offrono uno sguardo sulle potenzialità dei piloti, ma anche sulle strategie delle squadre in vista della stagione. Con la seconda giornata di prove in arrivo, le aspettative sono alte e i tifosi possono aspettarsi un campionato ricco di emozioni e sorprese.