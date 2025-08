Formula E 2025-26: ultime novità e cambiamenti da non perdere

Hey, appassionati di motori! 🚗💨 La stagione 2025-26 della Formula E è alle porte e ci sono un sacco di novità da non perdere! Questo campionato, che offre un palcoscenico per le auto elettriche più veloci al mondo, sta per entrare nella sua dodicesima edizione e ci saranno sorprese intriganti. Pronti a scoprire di più? Let’s go!

Un cambio epocale: addio al Gen3 Evo

Questa stagione segna la fine del Gen3 Evo, un vero e proprio simbolo di innovazione nelle corse elettriche. Sì, avete capito bene! Dopo anni di prestazioni mozzafiato, il Gen4 è pronto a fare il suo ingresso nella prossima stagione. Questo è giving me major vibes di una nuova era! 🌟 Ma cosa significa realmente per le squadre e i piloti? In sostanza, tutti i team utilizzeranno le auto Gen3 Evo equipaggiate con pneumatici Hankook, quindi aspettatevi gare avvincenti e performance elevate. Chi è pronto a tifare per i propri team preferiti?

Novità nei team: l’addio di McLaren e i cambiamenti in Jaguar

Unpopular opinion: la Formula E sta vivendo un momento di grande rinnovamento! La McLaren Formula E Team ha deciso di ritirarsi per concentrarsi sul progetto LMDh nel Campionato del Mondo Endurance. È un grande colpo per il campionato, considerando che McLaren ha portato una ventata di freschezza e competizione. Ma chi altro ha sentito parlare di Nick Cassidy? Ha annunciato che non continuerà con Jaguar TCS Racing, lasciando il team dopo due stagioni. Questo ci fa riflettere… chi prenderà il suo posto? 🤔

Il programma ePrix: ecco le tappe da non perdere

Ora, parliamo del programma! Ci sono già alcuni ePrix contrattati che segneranno il ritmo di questa stagione. Immaginate di assistere a queste gare in città incredibili, un mix di adrenalina e scenari mozzafiato. Qual è la vostra tappa preferita? 🏙️✨ La stagione è carica di aspettative e ci sono molti motivi per tenere d’occhio ogni gara. State già preparando i vostri popcorn per le dirette?

Insomma, la stagione 2025-26 di Formula E si preannuncia esplosiva: tra cambiamenti di team, nuove regolazioni e tanto entusiasmo, ci sarà da divertirsi. Chi è pronto a seguire ogni istante di questa corsa elettrica? Fatecelo sapere nei commenti! 💬