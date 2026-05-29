Coenen rimane leader ma Herlings trionfa al gp di Francia in una gara combattuta

Segui la cronaca completa del Gran Premio di Francia di motocross: Herlings trionfa in gara-2, Coenen conserva la leadership mondiale, Febvre e altri protagonisti offrono colpi di scena mentre Gajser e Vialle sono penalizzati da un incidente all'avvio

Il gran premio di Francia di motocross è stato teatro di emozioni contrastanti: una vittoria decisa, rincorse serrate e un incidente che ha condizionato la fase iniziale della seconda manche. Sul circuito francese i protagonisti della classe MXGP hanno offerto uno spettacolo di forza, strategia e rischio, con risvolti significativi anche sulla classifica mondiale.

La giornata è stata caratterizzata da due manche molto diverse: una prima gara in cui Lucas Coenen ha imposto il suo ritmo e una seconda in cui Jeffrey Herlings ha ribaltato le gerarchie conquistando la vittoria. Nel corso del weekend non sono mancati momenti di tensione, in particolare per l’incidente che ha coinvolto Tim Gajser e Tom Vialle.

La dinamica delle gare: dal dominio di Coenen al recupero di Herlings

Nella prima manche il copione sembrava scritto: Coenen ha guidato con autorità, controllando gli avversari e difendendo la posizione fino al traguardo. L’olandese ha saputo sfruttare le traiettorie migliori e tenere sotto controllo la pressione di piloti come Herlings e Gajser, che hanno comunque mostrato ritmi competitivi.

Gara 1 in sintesi

Coenen ha chiuso primo con una prestazione solida, mentre Herlings ha completato il podio di giornata confermandosi tra i più veloci sul tracciato. Buone risposte sono arrivate da piloti francesi quali Renaux e Febvre, entrambi incisivi nelle fasi centrali della manche. Andrea Adamo ha iniziato bene ma ha faticato a mantenere il passo nelle fasi finali, terminando comunque in una posizione di rilievo che mette in evidenza il suo potenziale.

Gara 2: rimonta e contatto che cambia il volto del gp

La seconda manche ha offerto uno spettacolo diverso: Herlings è partito con determinazione, riuscendo a imporre il suo ritmo e a gestire gli attacchi di Coenen. La lotta tra i due è stata il filo conduttore, con cambi di passo e tentativi di sorpasso che hanno infiammato la pista fino agli ultimi giri.

Incidente all’avvio e conseguenze

Un brutto incidente al via ha coinvolto Tim Gajser e Tom Vialle, costringendo gli organizzatori a esporre la bandiera rossa e provocando una ripartenza. Fortunatamente i piloti non hanno riportato conseguenze gravi, ma l’episodio ha inciso sulle strategie di tanti concorrenti e sulle loro possibilità di rendimento nella manche decisiva.

Nella ripartenza Herlings ha trovato lo spunto giusto e, nonostante la costante pressione di Coenen, è riuscito a imporsi al traguardo. Coenen ha lottato fino all’ultimo metro ma si è dovuto accontentare della seconda piazza; buon piazzamento anche per il francese Romain Febvre, autore di una gara solida che gli ha permesso di salire sul podio.

Risultati, classifiche e riflessi sulla stagione

Il verdetto complessivo del round francese ha visto Jeffrey Herlings vincere il GP grazie alla vittoria in gara-2 e all’ottima gestione della rimonta. Tuttavia la classifica mondiale resta serrata: Lucas Coenen guida la graduatoria con 286 punti, seguito a brevissima distanza da Jeffrey Herlings con 284 punti. Dietro di loro si confermano Romain Febvre con 231, Tim Gajser con 223 e Tom Vialle con 219 punti.

Implicazioni per il campionato

La ridotta distanza tra i primi due in classifica evidenzia come ogni round possa rivelarsi decisivo: un margine di due punti può cambiare le strategie di squadra e di pilota nelle tappe successive. L’incidente che ha coinvolto Gajser e Vialle ricorda anche come la componente di rischio sia sempre presente nel motocross e possa alterare equilibri consolidati.

Dal punto di vista dei singoli risultati, va sottolineata la prestazione di piloti come de Wolf, Renaux e gli italiani Bonacorsi e Forato, che hanno messo in mostra consistenza e velocità in più fasi del GP. Andrea Adamo ha mostrato momenti di grande competitività, con una gara che lascia prospettive incoraggianti per i prossimi appuntamenti.

Cosa resta del weekend e prospettive future

Il Gran Premio di Francia consegna al campionato uno scenario estremamente combattuto: la leadership è contendibile e ogni errore può costare caro. Il pubblico ha assistito a duelli corpo a corpo, a strategie di gestione della corsa e a episodi che hanno acceso il dibattito tecnico sulle scelte di traiettoria e assetto.

In vista delle prossime gare, squadre e piloti dovranno valutare attentamente la gestione del rischio e la sequenza di partenze, elementi che si sono rivelati spesso decisivi in questo round. L’attenzione rimane alta su Coenen e Herlings, ma anche su chi potrà sfruttare errori altrui per affacciarsi alla lotta per il titolo.

Fonte dei risultati e delle classifiche: cronaca della gara e dati ufficiali delle manche.