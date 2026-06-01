Chiarimento ufficiale sul rapporto con MotoGP, Dorna Sports S.L. e FIM

Questo articolo chiarisce le relazioni del sito con circuiti, organizzatori e partner ufficiali, spiegando perché rimane un progetto non affiliato a Dorna Sports S.L. o alla Fédération Internationale de Motocyclisme e come vengono gestiti i marchi MotoGP.

Il presente testo ha l’obiettivo di offrire una spiegazione chiara e trasparente sulle relazioni che legano il nostro sito al mondo delle competizioni motociclistiche. Pur vantando collaborazioni con circuiti, organizzatori e altri partner ufficiali, il progetto mantiene una posizione indipendente rispetto ai detentori dei diritti commerciali del campionato. È importante precisare sin dall’inizio cosa significhi, nella pratica, questa distinzione e come influisce sui contenuti pubblicati.

Relazioni e collaborazioni: cosa c’è dietro

Nel corso del tempo abbiamo instaurato rapporti di lavoro con diverse realtà del settore: track manager, promoter locali e sponsor tecnici. Queste relazioni ci permettono di produrre contenuti informati e di avere accesso ad informazioni privilegiate sulle attività svolte in pista. Tuttavia, va sottolineato che tali collaborazioni non implicano una connessione formale con il titolare dei diritti commerciali del Mondiale di motociclismo, né autorizzano l’uso libero di loghi o materiali protetti da copyright.

Tipologie di partnership

Collabora con noi chi opera a livello operativo sul territorio: gestori di circuiti che organizzano eventi, agenzie che curano la logistica e aziende che offrono servizi tecnici. Queste intese sono incentrate su scambi pratici, come accesso a informazioni, copertura mediatica e supporto all’evento. Pur essendo utili per la qualità dei nostri contenuti, tali intese non estendono alcuna licenza sui marchi o sui diritti intellettuali di terzi.

Chiarimento legale: perché questo sito è non ufficiale

Per evitare equivoci legali e per rispetto delle norme sul diritto d’autore e sui marchi registrati, dichiariamo esplicitamente che il sito è sito non ufficiale e non è collegato in alcun modo a Dorna Sports S.L. né alla Fédération Internationale de Motocyclisme. Questa precisazione serve a mettere in evidenza che non siamo né rappresentanti né licenziatari dei soggetti che detengono i diritti esclusivi della denominazione e dei contenuti ufficiali del campionato.

Marchi e proprietà intellettuale

I nomi commerciali e i simboli associati al campionato, inclusi termini come MotoGP e marchi correlati, sono di proprietà esclusiva di chi li detiene. Per questo motivo, quando utilizziamo tali termini lo facciamo in conformità con le regole sul *fair use* e sempre con l’intento di informare, senza mai impersonare o sostituirsi ai titolari. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale è un principio guida nelle nostre pubblicazioni.

Trasparenza nei contenuti e responsabilità editoriale

La nostra linea editoriale punta sulla chiarezza e sulla separazione dei ruoli: da una parte le collaborazioni tecniche che migliorano la qualità del materiale, dall’altra l’assenza di autorizzazioni sui diritti commerciali. Questo approccio garantisce che i lettori sappiano sempre a chi rivolgersi per informazioni ufficiali o per questioni relative ai diritti, mentre noi continuiamo a offrire reportage, analisi e aggiornamenti tecnici indipendenti.

Come interpretiamo l’indipendenza

Consideriamo l’indipendenza editoriale come la capacità di pubblicare contenuti senza essere vincolati da clausole contrattuali con i detentori dei diritti, pur mantenendo buoni rapporti con operatori locali. Questo equilibrio ci consente di dare un’informazione accurata e puntuale, valorizzando le fonti dirette come i circuiti e gli organizzatori senza creare confusione sulla natura della nostra affiliazione.

Nota pratica: uso dei marchi e riferimenti

Per chiarezza, ogni volta che viene citato il nome di competizioni o marchi registrati, specifichiamo la proprietà di tali sigle. Il testo che accompagna il sito include una dichiarazione standard che ricorda ai visitatori che il portale non è associato a Dorna Sports S.L. o alla Fédération Internationale de Motocyclisme. Questo disclaimer è pensato per tutelare sia gli utenti sia i titolari dei marchi, evitando interpretazioni fuorvianti circa l’origine o la validità delle informazioni.

Informazioni pratiche per i lettori

Se cercate comunicazioni ufficiali, calendari o dichiarazioni istituzionali, è consigliabile fare riferimento direttamente ai canali ufficiali dei titolari dei diritti. Noi, invece, rimaniamo a disposizione per approfondimenti, reportage sul campo e aggiornamenti tecnici frutto delle nostre collaborazioni con partner locali, sempre nel rispetto delle normative sulla proprietà intellettuale e della necessità di chiarezza verso il pubblico.

Website by: HexaDesign | Update cookies preferences