Equipaggiamenti Renault Arkana e-tech: caratteristiche e comfort spiegati

La versione e-tech dell’Arkana combina sistemi di assistenza alla guida, comfort per passeggeri e rifiniture estetiche dedicate. In questo articolo vengono riunite e spiegate le dotazioni principali, con attenzione sia agli aspetti che riguardano la sicurezza attiva e passiva sia ai particolari che influenzano l’esperienza d’uso quotidiana.

Le informazioni raccolte descrivono il pacchetto tecnologico e gli accessori di serie: dai sistemi di prevenzione degli impatti alle soluzioni pratiche per carico e connettività, fino ai dettagli di stile come i profili dorati e le sellerie dedicate.

Sicurezza attiva e sistemi di assistenza alla guida

La protezione a bordo si basa su un insieme di elementi: airbag multiple (frontali per conducente e passeggero, laterali toracici e a tendina anteriori e posteriori) assicurano una copertura completa in caso d’impatto. L’impianto include anche il freno di stazionamento elettrico con funzione auto-hold e l’Abs per la gestione delle frenate. Tra i sistemi elettronici troviamo il controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP) con antislittamento ASR e la sensibilità alla pressione pneumatici.

Per la guida assistita, l’Arkana monta il pacchetto che comprende cruise control adattivo con stop&goil Highway and Traffic Jam Companion (capace di fornire funzioni di guida di livello 2) e l’assistenza al mantenimento di corsia con relativo avviso di abbandono (lane keep assist e lane departure warning). La vettura integra anche la frenata d’emergenza attiva (AEBS) con riconoscimento di pedoni e ciclisti e l’avviso distanza di sicurezza per ridurre il rischio di tamponamenti.

Supporto nelle manovre e nelle partenze

Le manovre in parcheggio e in retromarcia sono agevolate dalla parking camera posterioredai sensori di parcheggio a 360° e dall’Easy Park Assist che consente il parcheggio a mani libere. A integrazione, il sistema di assistenza all’uscita dal parcheggio (rear cross traffic alert) avvisa della presenza di veicoli trasversali. L’assistente alla partenza in salita rende più sicure le ripartenze su pendenze.

Comfort, connettività e praticità d’uso

Gli interni puntano sul comfort: i sedili anteriori sono elettrici con regolazione lombare e riscaldamento, mentre i posteriori sono ribaltabili nella configurazione 1/3 – 2/3 con bracciolo centrale. La selleria è in pelle/alcantara con impunture dorate, abbinata a un’armonia interna in nero titanio e dettagli come il battitacco specifico con griffe e-tech engineered.

Per la connettività l’Arkana offre il sistema multimediale Renault Easy Link con touchscreen da 9,3″ e integrazione smartphone tramite Android Auto e Apple CarPlay (incluso wireless per Apple CarPlay). La vettura dispone inoltre di digital driver display da 10″ricarica wireless per smartphone e un impianto audio Arkamys con sei altoparlanti. Completano la dotazione porte USB e AUX nelle prime file e ulteriori prese nella seconda fila.

Clima e accessibilità

Il comfort climatico è gestito dal climatizzatore automaticomentre il volante in pelle è riscaldabile e dotato di cuciture e logo dorati. Per l’accesso è presente l’Easy Access System II che apre e chiude il veicolo all’avvicinamento, e il veicolo integra funzioni pratiche come il doppiofondo del bagagliaio con separatore removibile e il kit di riparazione pneumatici con scatola attrezzi (più il ruotino di scorta come alternativa).

Design esterno, dettagli estetici e dotazioni pratiche

L’estetica esterna unisce elementi funzionali a finiture distintive: i cerchi in lega da 18″ Silverstone con accenti dorati warm titaniumla striscia decorativa dorata sui pannelli porta e sul cruscotto e i badge laterali dorati con adesivo e-tech. Il paraurti anteriore monta una lama aerodinamica F1 dorata, mentre i loghi anteriore e posteriore sono in versione black con la scritta posteriore Arkana nera.

I gruppi ottici adottano fari full LED con firma luminosa C-shape e un effetto tridimensionale, la retrocamera posteriore e il privacy glass (vetri posteriori oscurati) aumentano la praticità e la riservatezza. I retrovisori esterni sono elettrici, riscaldati, ripiegabili automaticamente e dotati di sensore di temperatura; lo specchio interno è fotocromatico frameless.

Tra gli accessori utili spiccano il caricatore smartphone a induzione, il cruise control adattivo, i sensori angolo morto, il sensore di pressione pneumatici, la chiamata d’emergenza e il sistema di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini. Questi elementi completano un pacchetto che mira a coniugare sicurezza, tecnologia e stile senza rinunciare alla praticità.