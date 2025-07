Formula E e Google Cloud: un nuovo modo per vivere le corse

La Formula E e Google Cloud stanno rivoluzionando l'accesso al motorsport per le persone non vedenti attraverso un'iniziativa che promette di rendere le corse più inclusive.

Immagina di poter vivere l’emozione di una gara di Formula E anche senza poter vedere! 🚗💨 Questo sogno sta diventando realtà grazie a una nuova iniziativa lanciata da Formula E in collaborazione con Google Cloud. Attraverso l’uso di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, i fan non vedenti e ipovedenti potranno ora godere di resoconti audio dettagliati delle gare, rendendo l’esperienza di motorsport completamente accessibile. Ma come funziona tutto ciò? Scopriamolo insieme! 💬

Un progetto innovativo per tutti

Il progetto è stato presentato durante il Google Cloud Summit a Londra dal CEO di Formula E, Jeff Dodds. Utilizzando la tecnologia AI generativa di Google Cloud, ogni gara di E-Prix avrà un riassunto audio ricco e descrittivo, disponibile on-demand subito dopo il termine della gara. Questo significa che i fan potranno rivivere i momenti salienti e l’emozione della corsa in un modo completamente nuovo. Chi altro ha notato che stiamo assistendo a un cambiamento epocale nel motorsport? 🥳

La genesi dell’iniziativa risale a un hackathon tenutosi durante l’E-Prix di Londra nel 2024. L’obiettivo è stato quello di collaborare con il Royal National Institute of Blind People (RNIB) per garantire che il prodotto finale risponda alle esigenze degli utenti non vedenti. Formula E e Google Cloud stanno lavorando a stretto contatto con RNIB, organizzando focus group e test con gli utenti durante i prossimi eventi di gara a Berlino e Londra, con un lancio completo previsto per la Stagione 12. Non è fantastico sapere che il motorsport sta diventando sempre più inclusivo?

La voce della tecnologia

Jeff Dodds ha dichiarato: “Alla Formula E, crediamo che il brivido delle corse elettriche debba essere accessibile a tutti. Questa collaborazione innovativa con Google Cloud è un esempio fantastico di come la tecnologia possa essere utilizzata per il bene, creando un nuovo modo per i fan non vedenti di vivere l’emozione del nostro sport.” Unpopular opinion: chi avrebbe mai pensato che la tecnologia potesse avvicinare così tanto le persone al mondo delle corse?

In effetti, John Abel, direttore di Google Cloud, ha aggiunto che per troppo tempo la natura visiva delle corse ha rappresentato un ostacolo per i fan non vedenti. Con l’AI di Google Cloud, avremo una narrazione audio vivida che darà vita alla velocità e alla strategia delle gare di Formula E. Chi è pronto a vivere le corse in un modo completamente nuovo? 🌟

Un futuro inclusivo

Sonali Rai del RNIB ha evidenziato come la descrizione audio trasformi l’esperienza dei fan di motorsport non vedenti, permettendo loro di immergersi completamente nel suono delle auto in pista e nella passione della folla. È un cambiamento che non solo migliorerà l’accessibilità, ma stabilirà anche un nuovo standard di inclusività nel mondo dello sport. È incredibile pensare a quanto possa essere potente la tecnologia per unire le persone, non credete? 🤔

Il resoconto audio sarà generato tramite un processo multi-fase che utilizza la piattaforma AI Vertex di Google Cloud, e sarà disponibile su Spotify e altre piattaforme audio in oltre 15 lingue! Questo significa che il motorsport sta davvero diventando globale, e tutti possono partecipare. È un passo enorme verso un futuro più inclusivo e sostenibile.

La Formula E non è solo una competizione; è un movimento che unisce persone e crea opportunità. Quindi, che ne dite? Siete pronti a vedere dove ci porterà questa nuova avventura? 🚀

