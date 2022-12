Gadget per concessionarie: quali scegliere per promuovere la propria attività?

Un omaggio personalizzato per farsi pubblicità e per favorire la fidelizzazione della clientela.

Anche chi vende auto deve pensare a promuovere la propria attività e a farsi conoscere da una quantità di persone sempre maggiore. Per farlo esistono molti metodi da considerare e da poter mettere in atto, ma il più funzionale è quello che consiste nel proporre degli omaggi personalizzati ai propri clienti. Un dono è sempre ben apprezzato e fa sentire ogni cliente importante e considerato dall’azienda o dal professionista a cui si è affidato. Quando l’oggetto scelto viene personalizzato con logo, indirizzo, motto dell’azienda e non solo, si presenta anche come un ottimo strumento per farsi conoscere dai potenziali clienti. Ma quali sono i migliori gadget per concessionarie?

Le penne, un omaggio che va sempre per la maggiore

Le penne sono sempre al primo posto: sono la scelta più diffusa e anche più apprezzata. Sono sempre utili e possono rappresentare un grande mezzo per la pubblicità. Infatti, il cliente potrà usare la penna omaggio in qualunque contesto, nonché prestarla ad altri. In questo modo mostrerà ad un buon numero di persone il logo e le informazioni relative all’azienda da cui l’ha ricevuta. L’importante è scegliere penne personalizzate di buona qualità, proprio come quelle reperibili su Maxilia Italia.

Il block notes personalizzato e il porta badge

Un altro dei gadget per le concessionarie che funziona sempre, proprio perché può servire a chiunque, è il blocco per gli appunti. Questo accessorio può servire in particolare sul lavoro e anch’esso può rappresentare un valido mezzo per la promozione. Lo stesso vale per il porta badge con laccio in tessuto, sul quale è possibile inserire la personalizzazione con logo e dati aziendali.

Gli antistress

Tra gli omaggi più apprezzati ci sono anche gli antistress che possono essere di varie forme e di differenti colori. Sono oggetti simpatici e, anche se a primo impatto non ci pensiamo, possono anche rivelarsi molto utili per superare i momenti di stress e nervosismo.

Portatelefono

Tra gli altri gadget per concessionarie ci sono i portatelefoni da utilizzare all’interno della propria macchina quando si usa il telefono come navigatore ad esempio. Si tratta sicuramente di un gadget sempre visibile, utile e coerente con le concessionarie stesse.

Gadget per concessionarie: non dimentichiamo i portachiavi

Infine, ultimi ma non per importanza, ci sono i portachiavi. Questi accessori possono essere di varie forme e grandezze, e sono ottimi per chi ha una concessionaria. Chi cerca qualcosa che possa durare nel tempo e risultare anche più elegante può prediligere quelli di metallo. Quelli in gomma sono più appariscenti e rappresentano la scelta più conveniente.

Il cliente potrà usare il portachiavi per attaccare le proprie chiavi di casa o quelle dell’auto che acquisterà. Di certo non si tratterà di un oggetto che mostrerà spesso come farebbe con una penna, ma sicuramente ci troviamo di fronte ad un gadget per concessionarie molto efficiente e funzionale che in ogni eventualità si rivelerà un ottimo strumento pubblicitario.