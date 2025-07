L’estate si sa porta caldo e pochi eventi a carattere motoristico, per questo motivo è difficile pensare ad un salone automobilistico considerata la complicanza e le temperature non certamente clementi, non che di inverno vada meglio ma le temperature rigide si possono certamente contrastare meglio, in Germania però la pensano diversamente ed hanno creato un evento davvero di livello.

Klassikwelt Bodensee, salone estivo in salsa vintage

L’evento in questione si trova a soli 350 km da Milano ed è il Klassikwelt Bodensee che si è tenuto nel fine settimana dal 16 al 18 maggio scorso, nella cittadina di Friedrichshafen sul lago di Costanza.

Già prima di entrare nel polo fieristico vi sono tantissime auto d’epoca di appassionati, che hanno deciso di arrivarvi con la propria creatura. Modelli di assoluto fascino che fanno rimanere incantati molti altri visitatori.

Si entra nel polo fieristico e l’ala Ovest prevede la mostra “Classic Cars in Black & White” ovvero modelli di gran classe come Mercedes 300 SL “Gullwing”, Lamborghini Countach, Mazda Cosmo e tante altre, in colorazione o bianca o nera.

Negli altri due padiglioni Camper d’epoca come ad esempio i VW Westfalia e vetture da corsa, replice di auto da rally e vetture modificate in modo discutibile, d’altronde la Germania è la patria del tuning in Europa.

Italia presente, con Alfa e Lancia

Naturalmente non poteva mancare la presenza di auto italiane, in particolare era presente il club Alfa Romeo Tedesco ed anche un nutrito dispiegamento di vetture marchiate Lancia.

Non solo quattro ruote, in vendita anche diverse Vespa e Lambretta. Quasi nulla la presenza di visitatori italiani, magari scoraggiati dalla distanza, questa fiera però è davvero ben strutturata e ricca di gemme.

Il prossimo appuntamento? E’ fissato per il weekend del 12-14 giugno 2026. Iniziate a segnare in rosso la data sul calendario.