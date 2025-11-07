Givi Rivela le Novità dell’EICMA 2025: Attacchi e Borse Innovative per Motociclisti

Givi presenta attrezzature innovative all'EICMA 2025, perfette per motociclisti avventurosi. Scopri le ultime soluzioni progettate per migliorare l'esperienza di viaggio e garantire comfort e sicurezza su ogni percorso. Non perdere l'occasione di esplorare il futuro delle attrezzature per moto.

All’EICMA 2025, Givi ha presentato una serie di novità che promettono di rivoluzionare l’esperienza di viaggio per i motociclisti. La fiera, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di moto, ha visto il brand di Flero, Brescia, esporre i suoi ultimi prodotti, tra cui borse, valigie e un sistema di attacco innovativo. La gamma di attrezzature Givi è pensata per soddisfare le esigenze di tutti i motociclisti, dai puristi del design agli avventurieri.

Il nuovo attacco Stealth

Una delle novità più significative è il GIVI Stealth Mount, un attacco progettato per integrarsi perfettamente con la linea delle moto naked. Questo sistema consente di montare borse come la Easy 12 e di riporlo quando non è in uso, mantenendo così l’estetica della moto pulita e ordinata. Il design minimalista di questo attacco è un vero e proprio tributo all’estetica motociclistica, permettendo di viaggiare senza compromettere il look del proprio mezzo.

Caratteristiche della borsa Easy 12

La Easy 12 è una borsa morbida da 18 litri, concepita specificamente per il sistema Stealth. È compatta ed elegante, ideale per chi desidera viaggiare leggero senza rinunciare a funzionalità e stile. Questo modello fa parte della nuova gamma Easy, pensata per coloro che amano l’essenzialità in viaggio.

Le borse Canyon: versatilità e robustezza

Givi ha ampliato la sua gamma Canyon con nuovi modelli che promettono di soddisfare le esigenze degli avventurieri. In particolare, la Canyon GRT727 è una borsa laterale morbida da 25 litri, dotata di una tasca interna impermeabile e di una chiusura innovativa a 60°. Questa serratura, già in uso su altri modelli Givi, consente di aprire la borsa ruotando la chiave e di rimuoverla completamente con un ulteriore movimento, rendendo il passaggio da valigie rigide a morbide un gioco da ragazzi.

Il marsupio compatto GRT732

Per chi cerca un’opzione di carico ancora più leggera, Givi ha introdotto il Canyon GRT732, un marsupio da 8 litri progettato per l’uso quotidiano. Questo accessorio è suddiviso in tre compartimenti, inclusi uno impermeabile per oggetti delicati e uno dedicato alla sacca idrica, aumentando così la praticità durante le escursioni. Le tasche laterali offrono ulteriore spazio per accessori leggeri, rendendolo un’opzione ideale per i motociclisti attivi.

Lo zaino GRT731: comfort e funzionalità

Non solo borse, ma anche zaini: il nuovo GIVI Canyon GRT731 è realizzato per offrire un’esperienza di viaggio confortevole. Con una capacità di 12 litri, questo zaino ha tre tasche dedicate e un attacco a quattro punti per garantire stabilità durante la guida. All’interno, gli spazi sono ottimizzati per riporre attrezzi e accessori, mentre l’esterno si presenta robusto e in linea con lo spirito avventuroso del marchio.

Innovazioni nella linea Easy-T

Givi ha rinnovato anche la sua linea Easy-T, introducendo sedici nuovi modelli di borse da serbatoio, sella e zaini. Queste nuove attrezzature sono state progettate per una mobilità urbana e viaggi più lunghi, combinando materiali resistenti e moderni. Ogni prodotto è stato pensato per garantire un montaggio rapido e compatibile con una vasta gamma di motociclette, mantenendo un equilibrio perfetto tra ergonomia e praticità.

Givi si conferma un leader nel settore degli accessori motociclistici, con un’offerta che unisce innovazione, design e funzionalità. Ogni prodotto è realizzato per affrontare le sfide più impegnative, permettendo ai motociclisti di godere appieno delle proprie avventure.