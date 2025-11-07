givi rivela le novita delleicma 2025 attacchi e borse innovative per motociclisti 1762523043
Givi Rivela le Novità dell’EICMA 2025: Attacchi e Borse Innovative per Motociclisti

Givi presenta attrezzature innovative all'EICMA 2025, perfette per motociclisti avventurosi. Scopri le ultime soluzioni progettate per migliorare l'esperienza di viaggio e garantire comfort e sicurezza su ogni percorso. Non perdere l'occasione di esplorare il futuro delle attrezzature per moto.

Pubblicato il 07/11/2025 alle 14:44

All’EICMA 2025, Givi ha presentato una serie di novità che promettono di rivoluzionare l’esperienza di viaggio per i motociclisti. La fiera, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di moto, ha visto il brand di Flero, Brescia, esporre i suoi ultimi prodotti, tra cui borse, valigie e un sistema di attacco innovativo. La gamma di attrezzature Givi è pensata per soddisfare le esigenze di tutti i motociclisti, dai puristi del design agli avventurieri.

Il nuovo attacco Stealth

Una delle novità più significative è il GIVI Stealth Mount, un attacco progettato per integrarsi perfettamente con la linea delle moto naked. Questo sistema consente di montare borse come la Easy 12 e di riporlo quando non è in uso, mantenendo così l’estetica della moto pulita e ordinata. Il design minimalista di questo attacco è un vero e proprio tributo all’estetica motociclistica, permettendo di viaggiare senza compromettere il look del proprio mezzo.

Caratteristiche della borsa Easy 12

La Easy 12 è una borsa morbida da 18 litri, concepita specificamente per il sistema Stealth. È compatta ed elegante, ideale per chi desidera viaggiare leggero senza rinunciare a funzionalità e stile. Questo modello fa parte della nuova gamma Easy, pensata per coloro che amano l’essenzialità in viaggio.

Le borse Canyon: versatilità e robustezza

Givi ha ampliato la sua gamma Canyon con nuovi modelli che promettono di soddisfare le esigenze degli avventurieri. In particolare, la Canyon GRT727 è una borsa laterale morbida da 25 litri, dotata di una tasca interna impermeabile e di una chiusura innovativa a 60°. Questa serratura, già in uso su altri modelli Givi, consente di aprire la borsa ruotando la chiave e di rimuoverla completamente con un ulteriore movimento, rendendo il passaggio da valigie rigide a morbide un gioco da ragazzi.

Il marsupio compatto GRT732

Per chi cerca un’opzione di carico ancora più leggera, Givi ha introdotto il Canyon GRT732, un marsupio da 8 litri progettato per l’uso quotidiano. Questo accessorio è suddiviso in tre compartimenti, inclusi uno impermeabile per oggetti delicati e uno dedicato alla sacca idrica, aumentando così la praticità durante le escursioni. Le tasche laterali offrono ulteriore spazio per accessori leggeri, rendendolo un’opzione ideale per i motociclisti attivi.

Lo zaino GRT731: comfort e funzionalità

Non solo borse, ma anche zaini: il nuovo GIVI Canyon GRT731 è realizzato per offrire un’esperienza di viaggio confortevole. Con una capacità di 12 litri, questo zaino ha tre tasche dedicate e un attacco a quattro punti per garantire stabilità durante la guida. All’interno, gli spazi sono ottimizzati per riporre attrezzi e accessori, mentre l’esterno si presenta robusto e in linea con lo spirito avventuroso del marchio.

Innovazioni nella linea Easy-T

Givi ha rinnovato anche la sua linea Easy-T, introducendo sedici nuovi modelli di borse da serbatoio, sella e zaini. Queste nuove attrezzature sono state progettate per una mobilità urbana e viaggi più lunghi, combinando materiali resistenti e moderni. Ogni prodotto è stato pensato per garantire un montaggio rapido e compatibile con una vasta gamma di motociclette, mantenendo un equilibrio perfetto tra ergonomia e praticità.

Givi si conferma un leader nel settore degli accessori motociclistici, con un’offerta che unisce innovazione, design e funzionalità. Ogni prodotto è realizzato per affrontare le sfide più impegnative, permettendo ai motociclisti di godere appieno delle proprie avventure.

