In questo quattordicesimo episodio della rubrica glorie d’annata ci focalizziamo su una delle auto più iconiche e significative prodotte da Fiat, la Panda. In particolare analizzeremo la versione 141 e la prima serie del modello che è stato prodotto per soli 5 anni. Scoprendone anche le quotazioni di mercato oltre che la storia.

Fiat Panda 141 Prima Serie: la sua storia

La storia della Fiat Panda 141 prima serie ha inizio nel 1980 dopo che fu presentata ad un gruppo ristretto di clienti, in versione prototipo nel 1978 ma a causa della svalutazione presente in quel periodo e di problemi sindacali in Fiat si decise appunto di puntare sul 1980 come anno di debutto.

Arriva sul mercato in due versioni, la “30” dotata del bicilindrico raffreddato ad aria di derivazione Fiat 126 da 652 cm3 e la “45” con un motore 4 cilindri da 903 cm3 derivato dalla Fiat 127.

La Panda prima serie infatti doveva inizialmente fare da cuscinetto tra Fiat 126 e Fiat 127 che stavano per uscire di produzione. Sin da subito ha attirato l’attenzione di pubblico e clientela per la sua abitabilità che non aveva niente a che vedere con altri prodotti Fiat ma soprattutto con la diretta concorrenza.

In termini produttivi, questa durò dal 1980 al 1985 con un totale di 1.400.000 Panda prodotte, testimoniando l’enorme successo commerciale che il modello ha suscitato nel mondo.

Le quotazioni sul mercato

Sul mercato dell’usato, nel sito che abbiamo utilizzato per la ricerca, al momento in Italia se ne trovano 47 di Prima Serie. Alcuni esemplari particolari come serie limitate 4×4 ed addirittura una da corsa per il monomarca “Trofeo Panda”.

Le cifre vanno da un minimo di 2.000 euro sino ad un massimo di 15.000 euro per esemplari molto rari. In generale la Panda Prima Serie è perfetta per iniziare una collezione di auto storiche o anche solo per mettersi in garage un’icona tutta italiana.