Glorie d’annata celebra con il 24esimo episodio un modello italiano in grado di unire eleganza, comfort e prestazioni di alto livello il tutto immerso nel lusso più opulento, naturalmente bisogna concepire il termine lusso adattato al periodo di riferimento ovvero i primi anni ’70. Stiamo parlando della Fiat 130 Coupè di cui tratteremo la storia e le quotazioni sul mercato attuale a livello collezionistico.

Fiat 130 Coupé: una storia breve ma avvincente

Fiat ha lanciato la versione berlina della 130 sul mercato nel 1969 ma non soddisfatta dell’andamento commerciale ricercava un qualcosa di più elegante e sportivo per provare ad inserirsi in un territorio inesplorato sino a quel momento per la casa torinese, ovvero il segmento delle auto di lusso.

Difatti Fiat non era e non è tutt’oggi famosa per la produzione di auto di lusso, in quanto ha sempre costruito auto destinate ad un pubblico meno abiente. Da qui la nascita della Fiat 130 coupé disegnata da Paolo Martin nello stabilimento Pininfarina.

Inizialmente infatti l’auto veniva assemblata totalmente da Pinifarina presso lo stabilimento di Rivalta e vi apponeva il proprio logo sulle fiancate, negli anni successivi di questo processo se ne occupò Fiat stessa.

Per la 130 coupé a livello motoristico si decise di utilizzare il motore 2.8 litri della berlina aumentandolo di cilindrata sino a 3.2 litri facendo approdare Fiat nel “segmento delle 3 litri” fascia di altissimo livello nel mondo automotive.

La potenza massima della 130 Coupé è di 165 cavalli, solamente 5 in più rispetto alla versione berlina. Un grave problema per l’auto furono i consumi, pur essendo un 6 cilindri in linea l’auto arrivava a compiere 3 km/litro, molto di più di certi motori V8 americani.

I consumi eccessivi che Fiat tentò di mitigare, congiuntamente alla crisi petrolifera del 1973 misero fine alla storia di questo modello con una produzione, complessiva di 4.491 esemplari, che terminò nel 1977.

Le quotazioni sul mercato dell’usato

Le Fiat 130 Coupé attualmente in vendita in Italia non sono molte. Su un noto sito di vendita ne abbiamo scovate 5 con prezzi che variano da 5.800 a 21.000 euro.

Le più basse sono in condizioni da restauro mentre quella con il valore più alto è in condizioni ASI e pronta all’uso. La maggior parte è dotata del cambio automatico, caratteristica tipica del modello, solo una è dotata del cambio manuale a 5 rapporti.

Si tratta di un’auto di nicchia pensata per collezionisti che puntano a rivivere nel 2025 un’auto particolare che ha significato molto per Fiat nonostante il suo fallimento.