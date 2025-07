Glorie d'annata per l'episodio 23 vi porta la Lancia Gamma Coupé, scoprendone la storie e le quotazioni attuali di vendita.

Glorie d’annata, la rubrica vintage di Motorimagazine.it arriva al suo 23esimo episodio e la scelta dell’automobile era abbastanza difficile da trovare, salvo poi avere un “colpo di genio” e decidere di parlare di un’auto che è arrivata persino ad una bizzarra ribalta televisiva, che sarà svelata nell’articolo, l’auto in questione è la Lancia Gamma Coupè di cui narreremo la storia e scopriremo le quotazioni sul mercato.

Lancia Gamma Coupé: la sua storia

La Lancia Gamma Coupé fu disegnata da Alberto Bovarone e l’obiettivo della casa torinese era quello di realizzare una coupé GT che fosse in grado di coniugare l’eleganza tipica del marchio a prestazioni di alto livello per quel periodo.

Meccanicamente la coupé condivideva tutto con la berlina, relativamente alla carrozzeria, la maggiore differenza era il passo accorciato di ben 11,5 cm. A livello di guida l’auto era dotata della trazione anteriore e del motore boxer, caratteristiche che su strada infondevano sicurezza, caratteristica non affatto scontata per quell’epoca.

Inoltre aveva il circuito frenante Superduplex un accorgimento tecnico che rendeva la frenata simile a quella delle auto attuali, pur non avendo naturalmente l’ABS.

L’auto subì un leggero restyling nel 1980 che diede il via alla seconda serie, disponibile con il motore 2.5 dotato di iniezione elettronica Bosch, che sostituì l’analogo a carburatori. Inoltre fu disponibile a listino anche il cambio automatico a 4 rapporti.

La sua fama è stata ampliata grazie alla presenza nel videoclip del brano-sigla di Sanremo 1982 Che Fico di Pippo Franco dove l’auto compare guidata dall’attore-cantante.

Gli esemplari venduti sono stati solamente 6.789. Della prima serie, dal 1976 al 1980 furono venduti 1.978 esemplari con motore 2.0 e 2.337 con motore 2.5 a carburatori. La seconda serie, prodotta fino al 1984 ha visto uscire linea di montaggio 1.265 esemplari con il motore 2.0 e 1.209 esemplari con il motore 2.5 i.e.

Le quotazioni sul mercato

Come svelato nella parte storica gli esemplari costruiti sono davvero pochi e questo rende la ricerca molto complicata, dato che molti esemplari sono andati perduti per incidenti e rottamazioni.

Gli esemplari su un noto sito di vendita auto online sono parecchi, cosa che ci ha lasciato basiti perché ci saremmo aspettati 2 massimo 3 auto. Le quotazioni vanno da un minimo di 1.000 euro per modelli da restauro sino a 15.000 euro per una 2.5 in condizioni eccellenti.

Nel mezzo esemplari che hanno un prezzo che varia da 6.000 a 9.000 euro, tutte motorizzate con il motore 2.000 cc a carburatori.

La Gamma è quindi un’auto per intenditori che deve essere comprata perché piace esteticamente o perché la si apprezza meccanicamente. Non è un’auto ideale secondo noi per entrare nel mondo vintage.