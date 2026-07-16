Al Goodwood Festival of Speed 2026, Pirelli presenta la famiglia P Zero, equipaggiando le auto più innovative e performanti del mondo. Scopri le novità e le tecnologie che stanno rivoluzionando il settore degli pneumatici.

Il Goodwood Festival of Speed 2026 si conferma un palcoscenico di eccellenza per Pirelli, che presenta la sua famiglia di pneumatici P Zero in un contesto di auto innovative e prestazionali. L’azienda italiana è protagonista con una gamma di prodotti che spaziano dalle sportive elettriche alle hypercar, dimostrando la sua capacità di adattarsi alle esigenze più diverse.

La gamma P Zero, completamente rinnovata negli ultimi anni, ha già ottenuto oltre 300 omologazioni da parte dei costruttori automobilistici, un traguardo che testimonia la sua diffusione tra modelli sportivi, elettrici e di lusso. Questo successo è il risultato di un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie avanzate, che trovano applicazione sia nelle competizioni che nelle auto di serie.

Ferrari Luce e le sportive elettriche

Tra le vetture presenti a Goodwood spicca la nuova Ferrari Luce equipaggiata con pneumatici P Zero E sviluppati appositamente per il modello. Questi pneumatici combinano prestazioni elevate con una composizione che include oltre il 55% di materiali bio-based e riciclati, oltre a una ridotta resistenza al rotolamento. La misura da 24 pollici rappresenta un record per il settore.

Non solo Ferrari: anche altre vetture di punta come la Bentley Supersports la Porsche Taycan Turbo GT con kit Manthey e la BMW M2 con M Performance Track Kit sono equipaggiate con i P Zero Trofeo RS pneumatici progettati per le prestazioni più estreme.

La Pagani Utopia Roadster e la tecnologia Cyber Tyre

Un’altra novità di rilievo è la Pagani Utopia Roadster hypercar che utilizza la tecnologia Cyber Tyre di Pirelli. Questo sistema integra sensori all’interno degli pneumatici, consentendo lo scambio di informazioni in tempo reale con l’elettronica dell’auto. La Pagani Utopia Roadster è la prima vettura a adottare questa tecnologia, che rappresenta un passo avanti significativo nel campo degli pneumatici intelligenti.

Le vetture elettriche e ibride

Per le vetture elettriche e ibride plug-in dedicate al comfort, come la Rolls-Royce Spectre e la Jaguar Type 01 Pirelli ha sviluppato pneumatici P Zero con tecnologia Elect. Questi pneumatici sono progettati specificamente per gestire peso e caratteristiche dei sistemi di propulsione elettrificati, offrendo un equilibrio ottimale tra performance e comfort.

La Koenigsegg Sadair’s Spear e il record LEGO

Tra le vetture equipaggiate con P Zero Trofeo RS figura anche la Koenigsegg Sadair’s Spear affiancata dalla sua particolare replica costruita con mattoncini LEGO Technic. Quest’ultima ha stabilito sulla Hill Climb il nuovo record di velocità per un’auto LEGO guidabile, raggiungendo i 111 km/h. Questo risultato sottolinea il legame tra il mondo delle corse e lo sviluppo dei prodotti destinati all’uso quotidiano.

L’esperienza maturata nelle competizioni

La famiglia P Zero continua a rappresentare il collegamento diretto tra l’attività sportiva di Pirelli e i prodotti destinati alle auto di serie. L’azienda partecipa ogni anno a oltre 350 competizioni internazionali, utilizzando le gare come banco di prova per sviluppare nuove tecnologie che vengono poi trasferite ai pneumatici stradali, anche attraverso strumenti di progettazione virtuale.

Non a caso, anche i pneumatici Pirelli impiegati nelle competizioni più prestigiose, come la Formula 1 appartengono alla famiglia P Zero. Questo legame tra il mondo delle corse e lo sviluppo dei prodotti destinati all’uso quotidiano è un elemento chiave del successo di Pirelli nel settore degli pneumatici.