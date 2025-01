Un’esperienza culinaria senza precedenti

La Formula 1 ha annunciato una partnership straordinaria con lo chef pluristellato Gordon Ramsay, destinata a rivoluzionare l’esperienza gastronomica all’interno del paddock. A partire dalla stagione 2025, Ramsay e il suo team di chef offriranno un menù gourmet in dieci eventi, tra cui le tappe di Miami, Canada, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti, Città del Messico, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Questa iniziativa mira a fornire un’esperienza culinaria di altissimo livello, combinando la passione per la cucina con l’emozione delle corse automobilistiche.

Un menù ispirato ai Gran Premi

Ramsay, noto per il suo approccio diretto e il suo carattere deciso, ha progettato un menù che si ispira ai vari Gran Premi, utilizzando ingredienti locali per riflettere la cultura gastronomica di ciascun paese. Ogni piatto sarà una celebrazione della cucina, pensato per deliziare i palati dei VIP presenti nel paddock. Non mancheranno cocktail e drink esclusivi, pensati per completare un’esperienza culinaria indimenticabile.

Gordon Ramsay: un’icona della cucina mondiale

Nato a Johnstone, in Scozia, e cresciuto a Stratford-upon-Avon, Ramsay ha iniziato la sua carriera come calciatore, ma un infortunio lo ha portato a dedicarsi alla cucina. Dopo aver lavorato con chef di fama mondiale come Marco Pierre White e Guy Savoy, nel 1998 ha aperto il suo primo ristorante, Restaurant Gordon Ramsay, a Londra, che ha ottenuto tre stelle Michelin. Oltre alla sua carriera culinaria, è diventato una celebrità globale grazie a programmi televisivi come Hell’s Kitchen e MasterChef.

Un legame speciale con la Formula 1

Ramsay ha sempre avuto un forte interesse per la Formula 1, spesso avvistato nei paddock durante i Gran Premi, in particolare quelli di Monaco e Gran Bretagna. La sua amicizia con molti piloti, tra cui Lewis Hamilton, ha ulteriormente consolidato il suo legame con il mondo delle corse. Questa nuova collaborazione rappresenta un’opportunità unica per unire due mondi che condividono la passione per l’eccellenza e l’innovazione.