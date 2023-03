GP d’Arabia, Perez domina davanti a Verstappen: lontane le Ferrari

Assolo della Red Bull a Jeddah. Perez domina il Gran Premio d’Arabia e vince davanti al compagno Max Verstappen, terzo un grande Fernando Alonso che tiene Russell a cinque secondi. Flop per le Ferrari: Sainz sesto e Leclerc settimo.

L’ordine di arrivo

Questo l’ordine di arrivo in Arabia, in una gara timbrata da un grandissimo Sergio Perez:

Sergio Perez (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Esteban Ocon (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Kevin Magnussen (Haas) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Niko Hulkenberg (Haas) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Nyck De Vries (AlphaTauri) Oscar Piastri (McLaren) Logan Sargeant (Williams) Lando Norris (McLaren) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

RITIRATI

Lance Stroll (Aston Martin)

Alexander Albon (Williams

La griglia di partenza

Dopo le qualifiche questa è stata la griglia di partenza dalla quale è scattato il GP d’Arabia, con la Red Bull di Perez davanti alla Mercedes di Russell e l’Aston Martin di Stroll.

1a fila: Perez (Red Bull), Alonso (Aston Martin)

2a fila: Russell (Mercedes), Sainz (Ferrari)

3a fila: Stroll (Aston Martin), Ocon (Alpine)

4a fila: Hamilton (Mercedes), Gasly (Alpine)

5a fila: Piastri (McLaren), Hulkenberg (Haas)

6a fila: Zhou (Alfa Romeo), Leclerc (Ferrari)

7a fila: Magnussen (Haas), Bottas (Alfa Romeo)

8a fila: Verstappen (Red Bull), Tsunoda (Alpha Tauri)

9a fila: Albon (Williams), de Vries (Alpha Tauri)

10a fila: Norris (McLaren), Sargeant (Williams

Parata di vip alla gara



Tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo hanno deciso di non perdersi il grande spettacolo della Formula 1 in Arabia. Tra i presenti il famosissimo attore Will Smith, pizzicato dai paparazzi ai box prima del semaforo verde