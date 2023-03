F1, Qualifiche Arabia Saudita: Perez per la seconda volta consecutiva in pole

Alle 18.00 del 18 marzo vanno in scena le qualifiche del GP di Jeddah, il veloce circuito cittadino in Arabia Saudita.

La pole del GP di Jeddah

Fin dai primi tentativi per la pole il confronto è serratissimo, con Verstappen subito in testa, Perez in seconda posizione e le Ferrari di Leclerc e Saint ad inseguire. La pista dimostra subito quanto sia impegnativa: Alonso e Sergeant vanno in testacoda durante i rispettivi giri, per l’americano il primo tentativo è stato invece cancellato.

Solo sette decimi tra il settimo e primi degli esclusi.

Eliminati nel Q1: Tsunoda, Albon, De Vries, Norris e Sargeant

Nel Q2 Alonso da il meglio di se facendo mezzo secondo in meno rispetto al precedente tentativo, mentre Max Verstappen ha dei problemi alla macchina (semiasse) ed è costretto a rientrare ai box clamorosamente e partirà dalla 15esima posizione. Carlos Sainz (1:28.635) all’ultimo respiro riesce a posizionarsi in quarta posizione. Perez rimpiazza il compagno di squadra in prima posizione, seguito da Alonso, Leclerc e Sainz.

Prima volta in Q3 per Oscar Piastri.

Con la rimonta annunciata di Leclerc (ha cambiato il motore quindi sarà penalizzato di 10 posizioni) e il piazzamento di Verstappen, il GP di Jeddah promette scintille.

Eliminati nel Q2: Hulkenberg. Zhou, Magnussen, Bottas e, come detto, Verstappen.

Tempi e classifica del Q3

1 PEREZ 1:28.265

2 LECLERC 1:28.420

3 ALONSO1:28.730

4 RUSSELL 1:28.857

5 SAINZ 1:28.931

6 STROLL 1:28.945

7 OCON 1:29.078

8 HAMILTON 1:29.223

9 PIASTRI 1:29.243

10 GASLY 1:29.357

11 HULKENBERG 1:29.451

12 ZHOU 1:29.461

13 MAGNUSSEN 1:29.634

14 BOTTAS 1:29.668

15 VERSTAPPEN 1:49.953

16 TSUNODA 1:29.939

17 ALBON 1:29.994

18 DE VRIES 1:30.244

19 NORRIS 1:30.447

SARGEANT 2:08.510