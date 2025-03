Il ritorno del GP di Cina

Il GP di Cina 2025 si prepara a regalare emozioni sul circuito internazionale di Shanghai, dal 21 al 23 marzo. Questo evento segna il secondo appuntamento della stagione di Formula 1, dopo un avvincente debutto in Australia. Con il nuovo format Sprint F1, i piloti affronteranno una sola sessione di prove libere, seguita da due qualifiche e due gare, promettendo un fine settimana ricco di adrenalina e sorprese.

Le aspettative per i piloti

La stagione è iniziata sotto il segno di Lando Norris, che ha trionfato nel GP d’Australia, conquistando la pole position e gestendo con abilità le difficili condizioni meteo. Questo successo ha catapultato Norris in testa alla classifica piloti, mentre la sua scuderia, la McLaren, condivide la leadership nel mondiale costruttori con la Mercedes. Tuttavia, la Ferrari ha vissuto un weekend difficile, raccogliendo solo 5 punti e mostrando la necessità di migliorare le proprie prestazioni per competere ai vertici della classifica.

Caratteristiche del circuito di Shanghai

Il Shanghai International Circuit, lungo 5.451 metri, è considerato un tracciato di media severità per i freni, con un indice di difficoltà di 3 su 5. La curva 14 rappresenta una sfida significativa, con i piloti che devono frenare da 318 km/h a 72 km/h in soli 2,66 secondi. Questo richiede una decelerazione massima di 4,7 g e un carico di 174 kg sul pedale del freno. Le caratteristiche del circuito, unite alla strategia dei team, renderanno il GP di Cina un evento da non perdere.

Orari e modalità di visione

Per gli appassionati di Formula 1, seguire il GP di Cina 2025 sarà un’esperienza entusiasmante. Le sessioni ufficiali saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky e in streaming su NOW. Gli orari delle qualifiche e delle gare sono stati programmati in modo da essere più accessibili rispetto al fine settimana di Melbourne, permettendo a tutti di vivere l’azione in pista senza troppi sacrifici.

Previsioni meteo per il weekend

Le previsioni meteo per il weekend a Shanghai indicano condizioni variabili, che potrebbero influenzare le strategie dei team e le performance dei piloti. Gli appassionati sono invitati a seguire gli aggiornamenti per non perdere neanche un momento di questo attesissimo evento.