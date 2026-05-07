Gp di Miami: Antonelli in pole, doppietta McLaren nella sprint e meteo incerto

Antonelli in prima posizione, Norris trionfa nella sprint e la pioggia mette in allerta la FIA: il punto su griglia, penalità e scenari per la gara

La Formula 1 torna in pista con il Gran premio di Miami e porta con sé risultati e tensioni che possono influenzare l’intero weekend. Sul tracciato statunitense Kimi Antonelli ha centrato la pole position, mentre la giornata di sabato è stata dominata dalla Sprint conquistata da Lando Norris. L’atmosfera è stata anche segnata da un omaggio: la squadra di Antonelli ha ricordato Alex Zanardi prima della partenza, un gesto che il pilota ha voluto dedicare pubblicamente.

Oltre ai tempi e alle posizioni, il fine settimana è caratterizzato da variabili esterne: la FIA monitora condizioni meteo avverse e ha predisposto piani di emergenza. In caso di pioggia intensa i regolamenti tecnici prevedono limitazioni su alcune modalità elettroniche dei regolatori di potenza, e i team stanno già valutando scenari alternativi per la domenica.

La sprint: McLaren davanti a tutti

La gara breve del sabato ha visto Lando Norris mantenere la leadership dal via alla bandiera a scacchi, seguito dal compagno Oscar Piastri per una doppietta McLaren che interrompe la serie positiva della Mercedes. Al terzo posto si è piazzato Charles Leclerc, che ha difeso la posizione pur evidenziando ancora qualche difficoltà di velocità rispetto agli avversari più diretti. La sprint ha confermato la competitività della Papaya sul tracciato urbano, con partenze incisive e una gestione corretta delle mescole.

Penalità e conseguenze

Nel post-gara la direzione gara ha inflitto una sanzione a Kimi Antonelli per ripetute violazioni dei track limits, ovvero il superamento delle linee bianche ai margini della pista. La penalità temporale ha fatto scivolare Antonelli nella classifica finale della sprint, favorendo il rientro di piloti come George Russell e Max Verstappen. L’episodio sottolinea quanto il rispetto dei limiti della pista sia diventato un fattore determinante nelle strategie di gara e nella gestione del risultato.

La griglia e chi spera nella domenica

La sessione di qualifica ha stabilito la disposizione di partenza con Kimi Antonelli in cima alla lista: la pole position è arrivata con un tempo di riferimento che lo ha separato per decimi dagli inseguitori. Dietro di lui si sono classificati Max Verstappen e Charles Leclerc, mentre Lando Norris ha preso il via dalla quarta casella. La griglia completa riflette gli equilibri attuali tra scuderie, con Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren tutte protagoniste nelle prime posizioni.

La griglia di partenza

La composizione della top 22 è la seguente (tempo di riferimento accanto al nome):

Kimi Antonelli (Mercedes) 1’27″798 Max Verstappen (Red Bull) 1’27″964 Charles Leclerc (Ferrari) 1’28″143 Lando Norris (McLaren) 1’28″183 George Russell (Mercedes) 1’28″197 Lewis Hamilton (Ferrari) 1’28″319 Oscar Piastri (McLaren) 1’28″500 Franco Colapinto (Alpine) 1’28″762 Isack Hadjar (Red Bull) 1’28″789 Pierre Gasly (Alpine) 1’28″810 Nico Hülkenberg (Audi) 1’29″439 Liam Lawson (Racing Bulls) 1’29″499 Ola Bearman (Haas) 1’29″567 Carlos Sainz (Williams) 1’29″568 Esteban Ocon (Haas) 1’29″772 Alex Albon (Williams) 1’29″946 Hunter Lindblad (Racing Bulls) 1’30″133 Fernando Alonso (Aston Martin) 1’31″098 Lance Stroll (Aston Martin) 1’31″164 Valtteri Bottas (Cadillac) 1’31″629 Sergio Perez (Cadillac) 1’31″967 Matheus Bortoleto (Audi) 1’33″737

Meteo, regole e scenari per la gara

Il fattore atmosferico è destinato a giocare un ruolo centrale: le previsioni indicano un rischio concreto di pioggia per la domenica e la FIA sta valutando contromisure per minimizzare le interruzioni. Tra le opzioni sul tavolo c’è anche lo spostamento su circuiti alternativi, mentre in pista verranno adottate limitazioni operative come la parziale disattivazione della modalità boost e delle aperture alari in rettilineo (Straight line) per ridurre i rischi in caso di fondo bagnato.

Con gli scenari così incerti la strategia di gara diventa ancora più fluida: team e piloti dovranno decidere tra aggressività e prudenza, tenendo conto di penalità pregresse, gestione pneumatici e margine per eventuali safety car. Il via alla gara è previsto in orario serale locale e tutto il paddock è pronto a reagire ad ogni cambiamento delle condizioni.

Il pensiero dei protagonisti

Al termine delle qualifiche Kimi Antonelli ha voluto dedicare la pole ad Alex Zanardi, esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia: parole che hanno aggiunto un tono umano a una giornata di performance tecnica. Dall’altra parte, l’entusiasmo della McLaren dopo la doppietta in sprint rilancia le ambizioni del team per il campionato, mentre gli altri costruttori lavorano per recuperare terreno in vista della gara principale.