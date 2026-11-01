Marc Marquez conquista il GP Malesia 2026, lasciando il campionato a suo favore e accendendo il duello per il decimo titolo mondiale.

Il GP Malesia 2026 di MotoGP è stato il prove di fuoco che ha definito le sorti del campionato. La gara, svoltasi sul circuito di Sepang, ha visto una performance senza precedenti da parte di Marc Marquez, che ha tagliato il traguardo con un vantaggio di oltre quattro secondi sul suo più prossimo avversario.

Marc Marquez trionfa a Sepang con una prestazione dominante

Fin dal via, Marquez ha mostrato un ritmo superiore, mantenendo una media di 1:50 minuti sul giro che gli ha permesso di allontanarsi gradualmente dal gruppo. Il leader spagnolo ha gestito la corsa con una lucidità tattica, scegliendo le curve di ingresso più aggressive e difendendo la linea di tracciato con decisione. Alla mezzanotte della gara, il vantaggio sul secondo posto, Pedro Acosta, superava i quattro secondi, un divario che il giovane pilota non è riuscito a colmare.

Dettagli del ritmo e dei tempi di gara

Il briefing dei tempi di gara evidenzia che Marquez ha registrato il giro più veloce nella tredicesima tornata, con 1:48,7. La sua capacità di mantenere un ritmo costante ha messo pressione sugli avversari, che hanno tentato, senza successo, di indurre errori. La gestione dei pneumatici è stata impeccabile: il pilota della Ducati ha conservato una temperatura ideale fino all’ultimo giro, garantendo una trazione ottimale sulle lunghe rettilinee di Sepang.

Il podio: Acosta, Alex Marquez e le lotte per i posti finali

Al secondo gradino, Pedro Acosta ha difeso la posizione contro il fratello di Marc, Alex Marquez, chiudendo il giro con un margine di 1,2 secondi. Il terzo posto è stato conquistato da Alex, che ha dimostrato una notevole capacità di recupero dopo aver perso terreno nella prima parte della gara. Ai Ogura ha chiuso in quarta posizione, seguito da Enea Bastianini in quinta.

Incidente di Bezzecchi e la ripresa di Bastianini

Nel corso dell’ultimo tratto, Marco Bezzecchi ha commesso un errore di frenata, quasi uscendo di pista. Il suo scivolone ha permesso a Bastianini di guadagnare la quinta posizione, superandolo proprio nella curva finale. L’incidente ha risvegliato i timori sulla capacità di resistenza mentale dei giovani piloti, soprattutto nella pressione di una gara così decisiva.

Impatti sul campionato e prospettive per il Qatar

Con la vittoria, Marc Marquez porta a casa 399 punti, distanziando il rivale Jorge Martin di 44 punti. La differenza di punti significa che, se Martin dovesse saltare il prossimo GP del Qatar, Marquez conquisterebbe già il decimo scudetto mondiale. Tuttavia, la lotta per il secondo posto resta aperta, con Bezzecchi a soli 17 punti dal leader. Il prossimo appuntamento a Losail sarà cruciale per definire se il campionato si chiuderà a Sepang o se il Qatar apporterà nuovi colpi di scena.